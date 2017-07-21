美股业绩：Visa季度获利超预期并提高全年财测，因欧美市场用户增加

路透7月20日 - 全球最大的支付网络运营商Visa Inc周四公布季度获利超预期，并提高年度获利预估，因美国和欧洲使用其支付网络的用户增加。

Visa受益于美国消费者支出增加以及Visa Europe的业绩。Visa去年6月以约230亿美元收购后者。

6月30日止的第三财季，Visa美国市场的支付额以固定美元汇率计增加了12.1%至8,400亿美元。其总交易中有一半来自美国市场。

Visa Europe支付额为3,710亿美元。Visa上年同期财报中不包括欧洲业务。

Visa还提高全年获利和营收预估。该公司称，其目前预计经调整后每股年度获利增长约20%，高于15%左右的预期增幅。

Visa预测，截至9月30日的一年，净营收料增长约20%，早前预期的增幅为16-18%。

该公司首席财务官Vasant Prabhu在与分析师的电话会议上说，提高财测是受跨境交易量强劲增长的提振。

当做出将Visa Europe业绩计入上年同季度业绩的调整后，跨境交易量--即在美国之外的交易额--第三季为攀升11%。

Prabhu称，英国跨境商务“激增”令Visa受益，激增的原因是英镑在英国退欧后贬值。

Visa季度净利升至20.6亿美元，合每A级股盈余0.86美元，上年同期为净利4.12亿美元，合每A级股盈余0.17美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师的预估均值为每A级股盈余0.81美元。

上年同季度的业绩中包含了Visa购买Visa Europe相关的近19亿美元费用。

营业收入增长26%至45.7亿美元，略高于分析师预估值43.6亿美元。

Visa在美股盘后交易中上涨1%，报99.12美元。(完) (编译 李爽/白云; 审校 孙茉莉/张荻)