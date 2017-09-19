非凡中国与华融置业15亿元设体育文化产业基金 投资社区项目

路透香港9月19日 - 主要从事体育活动制作及管理的非凡中国(8032.HK)称，与中国华融(2799.HK)旗下华融置业共同成立规模为15亿元人民币的体育文化产业基金，以投资于李宁体育园等社区发展项目。

非凡中国由有“中国体操王子”之称的李宁控制，身兼公司主席及行政总裁的他在周一晚间的新闻稿中指出，“透过与华融置业合作，本公司将可利用其融资专长及业务网络，促进我们与各地方政府及业务伙伴间的联系，相信有助我们就于中国更多城市复制李宁体育园、体育小镇及体育社区进行磋商并加快落实投资建设。”

根据协议，非凡中国与华融置业旗下的珠海横琴华融置富投资管理有限公司（华融置富）订立有限合伙协议，华融置富作为第一有限合伙人与非凡中国两家全资附属公司（分别作为第二有限合伙人及普通合伙人）之出资比例分别为66.66%、33.33%和0.01%。另外，华融置业将于体育文化产业基金的日常业务中提供财务及项目谘询顾问服务。

非凡中国现时于多个内地城市就复制李宁体育园及体育社区与当地政府进行磋商，到目前为止，已与南通、昆明、榆林和海口签订合作框架协议。

本地时间11:03，非凡中国股价升2.74%，报0.75港元。（完）

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