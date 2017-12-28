（更正）焦点：中国吉利将收购沃尔沃集团8.2%股权 成其第一大持股股东

（更正：最后一段译文有误，改为“8,850万股A股和7,880万股B股”，非“8,850亿股A股和7,880亿股B股”。）

资料图片：2016年9月，德国汉诺威，IAA卡车展上的沃尔沃卡车。REUTERS/Fabian Bimmer

路透斯德哥尔摩12月27日 - 中国吉利控股是沃尔沃汽车品牌的拥有者，将从维权投资者Cevian Capital手中收购瑞典卡车生产商--沃尔沃集团(AB Volvo)(VOLVb.ST)的8.2%股份，按当前市价计算价值约为33亿美元。

吉利在中国的市场拓展经验，开发电动及自动驾驶汽车的实力，应该可以帮助这家卡车制造商扩张，不过没有计划将其与1999年分拆出来的沃尔沃汽车(Volvo Cars)重新合并在一起。

沃尔沃集团拥有中国最大卡车制造商之一的东风商用车45%股份，并在中国拥有很大的建筑设备业务。

“我们将汲取与沃尔沃汽车的成功合作经验，尊重并传承沃尔沃集团所拥有的斯堪的纳维亚历史与文化、领先的市场地位、卓越的创新能力以及节能环保技术，”吉利控股集团董事长李书福周三在一份声明中表示。

当路透联系吉利发言人士时他证实，这两家沃尔沃没有合并计划。这两家公司都位于瑞典第二大城Gothenburg。

路透计算显示，投资价值总计约为272亿瑞典克朗(32.6亿美元)。

瑞典日报Dagens Nyheter援引知情消息人士表示，吉利以32.5亿欧元(38.6亿美元)购入持股。吉利和Cevian不愿公布该交易的确切价值。

该交易让吉利成为沃尔沃集团最大的股东，以投票权来看则是仅次于瑞典投资公司Industrivarden (INDUa.ST)的第二大股东。

“我们将以对待其他股东的同样方式对待新股东，”沃尔沃集团发言人表示。

受该交易提振，沃尔沃股价一度上涨，但A股和B股收盘时都下跌逾2%，Industrivarden股价跌0.1%。

不过今年以来沃尔沃股价涨近50%，因受益于主要市场需求强劲，该公司以及德国戴姆勒(DAIGn.DE)和大众汽车(Volkswagen) (VOWG_p.DE)等卡车业者都顺风顺水。

中国浙江吉利控股集团是吉利汽车(0175.HK)的母公司，其入股生产伦敦黑色出租车的公司，还对跑车厂商莲花汽车(Lotus)也有投资。

沃尔沃汽车被吉利收购后营收和利润率大增。今年前九个月营业利润为104亿瑞典克朗，从福特手中收购后的2011年全年利润仅为16亿瑞典克朗。

通过最新的这次交易，吉利将获得沃尔沃集团8,850万股A股和7,880万股B股，并拥有15.6%的投票权。Industrivarden持有的多为A股，投票权为22.8%。(完)