路透基点：中国华信将从VTB银行融资51亿美元支应收购俄油股权-消息

路透北京/香港10月12日 - 汤森路透旗下基点报导，三名熟知内情消息人士称，中国华信能源打算从俄罗斯第二大银行业者VTB筹措51亿美元，用于以91亿美元收购俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)部分股权。

华信能源上月表示，将以91亿美元的价格，从嘉能可以及卡塔尔投资局(QIA)等股东手中购买俄油14.16%的股权。

在宣布此交易后一周，中国当局已经初步批准此案。

这笔51亿美元的贷款协议，将协助这家中国民营集团完成收购俄油股权协议。消息人士指出，贷款细节已经敲定。

消息人士称，华信能源将利用自有资金来支付剩余的40亿美元部分。他们并指出，华信能源也另外和中国国家开发银行洽谈，以就VTB的短期信贷进行再融资。

一名参与谈判的消息人士称，“国家开发银行非常积极地参与后续贷款讨论，准备提供收购价款七成或以上的融资。”该名消息人士称，其他中资银行也可能提供再融资。

华信能源、国家开发银行级VTB均未立即回覆路透的置评请求。

两名消息人士称，这笔交易预料将在2017年底前赢得国务院等政府机构的批准，因这项投资符合政府的一带一路政策。

中国国家开发银行长期以来支持华信能源，也是该公司最大的往来银行，但部分中国银行业者表示，对于参与贷款他们持保留态度，因西方国家对俄罗斯实施经济制裁。

参与国家开发银行主导再融资小组协商的一名驻北京银行人士表示，“我们还在考虑当中，鉴于制裁措施，我们会很小心评估。”(完) (编译 张明钧; 审校 王洋)