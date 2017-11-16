大众集团将投资118亿美元研发生产中国电动车（更新版）

(新增大众集团的中国计划细节)

路透广州/北京11月16日 - 大众汽车集团周四表示，计划2025年前斥资100亿欧元(118亿美元)，投入全电动车及插电式混合动力车。大众集团目前正设法赶上符合即将上路的中国新能源车政策规定。

大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四向路透表示，大众计划未来2-3年推出15款新能源车，2025年后再推出25款。

中国对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的的车企，从2019年度开始设定新能源汽车积分比例要求，其中，2019和2020年度积分比例要求分别为10%和12%。

据一名公司发言人指出，大众目前在中国已约有10款新能源车上市，但全数为进口车款，销售量有限。

海兹曼在广州车展周五开幕前表示，大众的目标是到2020年每年在中国销售40万辆新能源车，到2025年提升到每年150万辆。

海兹曼指出，其中部分车款的单次充电续航里程将在400-600公里。相较之下，根据公司资料，特斯拉TSLA.O的Model S续航里程为490公里，视电池容量而定，最高到632公里。

海兹曼表示，大众集团很有信心，集团公司以及在中国的合资伙伴到2019年将有足够的新能源车销售量，符合新能源车积分计算，不需要购买积分。

“我们需要新能源车的高销量...我们正全速朝这方面努力。”(完)