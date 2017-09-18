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大众汽车在电动商用车领域愿“谋定而后动”--卡车部门高管
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#国际财经
2017年9月18日 / 凌晨4点22分 / 1 个月内

大众汽车在电动商用车领域愿“谋定而后动”--卡车部门高管

1 分钟阅读

路透法兰克福9月17日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的卡车业务主管Andreas Renschler对德国每日镜报表示，大众汽车在电动商用车方面将“谋定而后动”，在让此类车辆上路方面落后于特斯拉汽车(Tesla)(TSLA.O)与德国邮政DHL (DPWGn.DE)等企业。

Renschler表示，大众汽车有零排放车款，可供替代传统卡车与客车。

“但这家德国车企的步伐也许太慢了，也许是吧，”德国每日镜报在周日于其网站刊出的专访中引述Renschler的话称。Renschler还是大众汽车集团管理委员会的成员。

随着监管机构治理二氧化碳及煤烟污染，特斯拉、戴姆勒 (DAIGn.DE)与航星(Navistar International)(NAV.N)等卡车制造商正在竞相克服各种挑战，寻求以电池来取代柴油引擎。

特斯拉执行长马斯克(Elon Musk)周三发表推文称，该公司将于10月26日展出一部半挂式电动卡车的原型车。

“特斯拉已经为这个行业提供了一些重要且良好的动力，”Renschler对德国每日镜报称。但他表示，大众汽车宁愿“谋定而后动，多检查几次相关标准是否正确”。(完)

编译 陈宗琦；审校 侯雪苹/徐文焰

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