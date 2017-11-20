大众汽车批准400亿美元支出计划 加速发展电动汽车业务

路透沃尔夫斯堡/汉堡11月17日 - 大众汽车( Volkswagen)(VOWG_p.DE)周五批准了340亿欧元(400亿美元)的支出计划，为成为全球电动汽车领导者而加速努力。

大众汽车是全球销量最高的汽车生产商。该公司在监事会会议后表示，到2022年末之前，公司将把上述支出用于电动汽车、自动驾驶和新移动服务。

“当前支出计划获批后，我们将为大众汽车在2025年成为全球最大电动汽车制造商奠定基础，”大众汽车执行长穆伦(Matthias Mueller)在新闻发布会上表示。

该公司预期支出额远远高于两个月前承诺的水平，该公司当时承诺到2030年向电动汽车和自动驾驶汽车领域投资逾200亿欧元。

排放作弊事件和中国新的电动车配额制促使该公司实施战略转型，发展零排放和自动驾驶技术。大众汽车是当前目标最远大的汽车企业之一，承诺到2030年针对其300款车型全部推出电动款。

大众汽车称，到2022年电动汽车产能和项目总投资将达到约720亿欧元，证实了路透早些时候的报导。

为了增加电动汽车方面的支出，大众将在包括车辆研发、管理和生产的所有经营领域进行节支，并利用充裕的现金储备。

该公司花费了大约170亿欧元来支应“柴油门”丑闻相关成本，即便如此，九个月后公司的净流动性仍高达约240亿欧元。大众的核心汽车部门自今年初以来节省成本大约19亿欧元，基本实现全年的节支目标。

穆伦表示，大众将保持支出纪律，以便在应对排放丑闻相关的数以十亿美元计的成本的同时，能够增加对新技术的投资。

该公司计划到2020年，工厂、设备和技术方面的整体支出占汽车销售额的比重从去年的6.9%下降至6%，这依赖于未来几年营收和出货量增加。

公司希望到2025年，电动汽车出货量达到300万辆，占集团总出货量的四分之一。这个预估假定集团汽车销量将保持增长，到2025年年销量从去年的1,030万辆增加至约1,200万辆。(完)