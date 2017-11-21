大众汽车上调中期财测 受新兴市场及新款SUV需求带动

路透柏林11月20日 - 大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)周一上调了集团获利和营收中期预估，投资者对该公司进一步复苏的预期得以为继，尽管大众汽车得承担数十亿美元成本进军电动汽车业务。

大众汽车上周五宣布了逾340亿欧元(400.6亿美元)的支出计划，将在2022年前用于发展零排放汽车和数字移动服务，该计划较9月份的逾200亿欧元支出承诺进一步上调。

周一大众汽车称，巴西和俄罗斯等新兴市场反弹、新的大众品牌运动型多用途车(SUV)需求可望一同推动集团营收增长，预计到2020年较2016年创纪录的2,170亿欧元增加四分之一以上。

八个月前，大众汽车曾预计营收较2016年增加20%以上。

大众汽车称2020年息税前利润可能较2016年的71亿欧元增加25%以上，尽管该公司还在继续增加电动汽车和优化发动机技术的投资。上述预期较3月份预计的增长25%小幅上调。

“成本控制、生产率提升和一次性产品发布对达到目标至关重要，”首席财务官Frank Witter在分析师电话会议上表示。

分析师对大众汽车上调预期和首次公布的自由现金流目标表示欢迎，这体现出该公司的信息透明度和财务健康状况。大众汽车预计到2020年自由现金流净值将从去年的43亿欧元增至100亿欧元或更高。

大众汽车周一收盘涨4.19%至165.4欧元。(完)