大众汽车预计2018年中国乘用车市场将增长4%

路透北京1月23日 - 大众汽车(VOWG_p.DE)预计2018年中国乘用车市场将增长4%左右，大众汽车在中国的增长速度将与此相近，这在一定程度上是因为大众继续将重点放在运动型车(运动休旅车，SUV)车型上面。

大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼周二在北京举行的媒体圆桌会议上表示，大众去年在中国总共卖出418万辆汽车，较2016年增长“略超过5%”。大众旗下的品牌包括奥迪、斯柯达、西雅特和大众。

去年大众汽车的销售增长超过了中国市场整体的增速，海兹曼表示公司预计今年的销售增长也不会落后于市场。

大众预计中国2018年整体乘用车市场的增长速度大致与去年相当，海兹曼称增速约为4%。

“我们的计划是，大众中国今年不能落后于此，”海兹曼对记者称。

海兹曼表示，新的一年可能开局缓慢，但之后将可能逐渐加速，其并称大众将从SUV大卖中获利。

中国汽车市场“正朝着这个方向大步前进，即半数乘用车将是SUV，”海兹曼说，“推动SUV的攻势今年将继续。”

除了传统业务，该公司还计划通过销售更多新能源汽车来增加销量。在中国，新能源汽车指的是纯电动汽车和插电式混合动力汽车。

中国已设置严格的电动汽车和插电式混合动力汽车生产配额，从2019年开始实施。中国已设定到2020年新能源汽车销量达到200万辆的宏伟目标，并暗示长期内将逐步退出传统燃油汽车的销售。

海兹曼重申，大众汽车集团当前的目标是到2020年销售40万辆新能源汽车，到2025年力争提高至150万辆。

未来7-8年期间，“我们计划推出约40款新的本地生产的新能源汽车，”海兹曼说。(完)