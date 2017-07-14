分析：涨薪压力日益升高 企业利润率备受关注

路透伦敦7月13日 - 过去10年来支撑发达市场股市上涨的动力之一--强劲的企业利润率，可能在未来几个季度面临考验，因为劳工市场趋紧，迫使企业终于提高员工加薪幅度以保持竞争力。

就业市场疲软，通胀持续低迷，以及从零售到金融服务等产业科技的颠覆性影响，再加上制造业外迁至低成本地区等因素，使美国、西欧和亚洲发达经济体薪资增长缓慢，而企业利润率较高。

丰厚的利润率提振全球股市涨至纪录高位，而薪资增长仍远远低于平均水平，这验证了那句古老的投资箴言：对股东有利的，就会对企业员工不利。

而现在，多数发达市场已经达到或接近充分就业，通胀蠢蠢欲动，市场参与者表示企业可能面临日益升高的涨薪压力。

全球最大资产管理公司--贝莱德(Blackrock)指出，涨薪压力是他们对于全球股市前景的乐观评估面临的风险之一。相比于债券，该公司仍然更为青睐股票。

“劳动(薪资)占收入的份额触及历史低位，而企业利润率高企，”贝莱德策略师在本周发布的年中投资展望报告中称。

“任何扭转这种趋势的政策，或者劳动力短缺导致薪资飙升，都会侵蚀利润率和股票估值。”

随着第二季财报季在下周拉开序幕，美国企业的利润率将是备受瞩目的关键领域。

根据汤森路透数据，目前美国企业的营业利润率接近20%，仅略低于2001年和2007年所见的峰值。

Federated Investors首席证券策略师Phil Orlando称，薪资高而生产率下滑，可能会在今年余下时间及来年侵蚀企业利润，因企业在失业率接近多年低点之际，需支付更多来招聘和培训员工。

**权衡取舍**

根据汤森路透数据，全球利润增速目前在10%左右，远超营收增速，后者则不到利润增速的一半。这样的差距表明，利润增长部分得益于削减成本。

不过，全球经济复苏正在集聚动能，预示需求终将回升。

“这是头一年出现全球同步复苏的情况，我们看到的获利增长很大程度上是因为实际需求增长，而非仅仅是因为削减成本。薪资增长将会回升，尽管步伐较为温和，”富国银行资产管理的基金经理人Dale Winner说。

整体来看，相对于债券而言，股市的估值依然有吸引力，因此股市前景仍然光明。

“我认为我们将要应对通胀上升和公司利润率被压缩的情况，但这并不一定意味着好日子将终结，”The Leuthold Group的首席投资策略师Jim Paulsen说。

不过，投资者可能会越来越具有选择性，要区分出哪些公司和行业能够将薪资上升的成本转嫁给客户并保护自身的利润率，又有哪些公司和行业将不得不自己承担这些成本。

Federated的Orlando说，超市等低利润率企业所受的打击最大，而利润率较高的科技企业，例如微软和甲骨文，受到的影响相对较小。

“如果要在经济加速增长和薪资上涨打击利润率之间做出权衡，我会毫不犹豫地选择前者，”他说。

EBITDA利润率图表：tmsnrt.rs/2tPkjpU

实质薪资增长图表：tmsnrt.rs/2up74hg

(完)