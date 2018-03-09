华尔街感叹柯恩请辞白宫经济顾问 暂无人急于接棒

路透纽约3月8日 - 柯恩(Gary Cohn)辞去美国总统特朗普高级经济顾问一职，让华尔街不禁苦思，有谁会要放弃民间部门的高薪工作，到白宫那么一个既紧张、人员流动频繁、又可能惹上法律麻烦的环境里任职。

白宫国家经济委员会过去曾是金融界重量级人士乐于栖身之地。包括柯恩在内，有两位前高盛(GS.N)资深人士担任过该委员会主任。但特朗普的贸易保护主义政策和令人难料的决策方式，使这个曾备受尊崇的工作从香饽饽沦为许多人敬谢不敏的差事。

“华尔街刚刚失去了安全感。”Cowen Washington Research Group政策分析师Chris Krueger说。

“我们想不出有谁填补这个职位，能让华尔街觉得像柯恩一样使他们安心—特别是目前贸易保护主义者声势日隆且关税议题位居政策风口。”

本周稍早柯恩因在关税方面与特朗普意见不同，而宣布辞职。

摩根大通首席执行官迪蒙周四在彭博电视中，称柯恩请辞白宫经济顾问这件事”糟透了”。

这种情绪在对冲基金在纽约举行的绝对收益研讨会中也可感觉到。柯恩会缓和特朗普言辞的影响力，也是反对经济国家主义的重要人士，他的离开让与会投资者忧心忡忡。

一名不愿具名的投资者表示，”柯恩的活可不好干，我想不出来谁会想要肩负起这一重担。”

在柯恩周二宣布辞职后，对爆发贸易战的担忧起初推动标普500指数下挫近1%，但美股三大指数周四收高，此前特朗普对关税问题的立场似有所松动。

美国政府官员称，国家贸易委员会主任纳瓦罗(Peter Navarro)和保守派评论家Larry Kudlow是接任这一职务的”两大热门人选”。纳瓦罗后来表示，他并不在特朗普的最终候选人名单上。

由于柯恩的可能继任者中并无来自华尔街的人士，柯恩离任后白宫料将进一步倒向保护主义。

“他(柯恩)为白宫带来了理性的声音，而且强力支持全球化，”高盛董事会成员Bill George说，并补充称华尔街担心的不仅仅是钢铁关税，还有美国离开放市场渐行渐远。

“这也是我所担心的。”(完)