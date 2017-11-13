华尔街奖金今年有望增加10%--报告

路透11月12日 - 根据一份备受关注的薪资报告，今年华尔街的奖金最高可能增加10%，这将是自2013年以来该行业首次大幅上调奖金。

薪资咨询公司Johnson Associates Inc周日表示，对于那些为公司发售股票或债券提供咨询服务的银行业人士，奖金增幅甚至可能高达20%。

在特朗普执政下，对于金融监管的强调有所减轻，这提振银行股价涨至纪录高位，因市场寄望在升息、减税以及经济增长加快的环境下，企业获利将会提高。

追踪美国大银行的KBW Nasdaq Bank指数自大选以来已经上涨34%，而同期的标普500指数上涨了24%。

但银行业监管放宽尚未转化为更佳的交易业绩，因为市场波动程度较低且客户活动偏少。交易和资本新规实施后，华尔街公司的债券交易收入已约有七年都呈现下降。

包括高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)在内的银行从前都严重依赖交易，现在则更加倚重私募股权和财富管理等业务。

报告称，因此固定收益交易员可能会发现他们的奖金缩水多达10%。

“固定收益获利增长的动力依然不足，”Johnson Associates常务董事Alan Johnson在采访中说道。“有很多人并不觉得业务在好转。”(完)