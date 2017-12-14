调查：华尔街预计2018年美联储将再加息三次

路透12月13日 - 华尔街大型银行预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)2018年将加息三次，与今年加息次数相同，并与美联储自己的预估一致。美联储决策者对经济增长和就业市场看法愈发乐观。

通胀率迟迟不见起色，仍是决策者的一大隐忧。决策者预计2018年通胀率仍将低于2%的目标水准。据周三对初级交易商的调查显示，这意味着核心通胀低于目标将持续六年半的时间。

“他们对经济增长和就业市场状况感到满意，但通胀形势仍存在很多不确定性。这是让他们踟蹰不前的关键因素，”德意志银行资深分析师Matt Luzzetti说。德银是23家初级交易商之一。

若共和党提出、并得到总统特朗普支持的大幅减税方案在国会获得通过，那么企业活动可望受到提振。

周三进行此次调查之前，美联储将联邦利率目标区间调升25个基点至1.25%-1.50%，这是该央行今年第三次升息，也是两年前开启升息周期以来的第五次。

最新调查显示，随着经济一路强劲扩张，美联储下任主席鲍威尔料将坚持延续叶伦的逐步升息路线，并减持美联储近4.5万亿美元的资产规模。

尽管如此，美联储2018年的联邦公开市场委员会(FOMC)班底，料将比今年的投票委员们更偏鹰派。

“明年的投票委员班子会稍微更偏鹰派一些，”摩根大通的美联储观察员Michael Feroli在研究报告中写道。

图表： tmsnrt.rs/2gsUVwB

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reut.rs/2ACP5ay(完)