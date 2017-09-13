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华尔街银行业高管对第三季交易表现看法不甚乐观
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#国际财经
2017年9月13日 / 凌晨2点49分 / 1 个月内

华尔街银行业高管对第三季交易表现看法不甚乐观

1 分钟阅读

路透9月12日 - 摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)和高盛(GS.N)高管周二警告，这几家银行第三季交易状况可能不佳。

这几名高管在巴克莱组织的一次会议上称，由于市场活动和波动减退，股票和债券交易收入持续受到冲击。

美国银行财务长Paul Donofrio称，预计第三季股票和债券交易收入可能较上年同期下降15%左右。

摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)对自家银行的预测甚至更加黯淡，他预测交易收入将下滑20%。迪蒙称，他可能不再提供交易指引，因为投资者太过关注短期业绩。

高盛总裁Harvey Schwartz称，固定收益交易状况年初以来起色不大，但他没有详细阐述。

“第三季的市场环境感觉与第一和第二季类似，”Schwartz说。他还说，就固定收益、外汇及商品交易而言，“环境依然有很大挑战。”

高盛第二季债券交易营收下降40%，大宗商品交易业务创该公司上市以来的最差表现。

该公司正采取措施促进固定收益交易业务增长，包括吸引更多资产管理公司和银行与高盛进行交易；扩大与企业客户的业务。

其他银行也预计第三季交易营收将下降。

花旗集团(C.N)的财务长John Gerspach周一称，该银行预计第三季股票和债券交易营收最多将下降15%。(完)

编译 王丽鑫/汪红英；审校 陈宗琦/白云

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