沃尔玛入驻京东到家一年线上销售增30倍 合作门店近150家

路透上海10月19日 - 全球最大连锁零售商--沃尔玛(WMT.N)在中国电商领域的探索结出硕果，其入驻中国最大即时物流和生鲜商超平台--京东到家一年，线上销售额增长逾30倍；至10月底双方合作门店将扩大至国内146家沃尔玛门店。

该公司周四新闻稿称，目前双方合作商品多达1,500多种，其中生鲜品类（包括速冻食品和奶制品）占全部品类的一半，沃尔玛计划未来三年内进一步提高到六成，以满足顾客对生鲜食品日益增长的需求。

新闻稿指出，沃尔玛的线上业务迅猛增长，得益于京东到家在流量、效率和用户运营三方面进行赋能。京东到家拥有3,000多万注册用户和京东App上2.4亿活跃用户的首页入口资源与沃尔玛共享；并通过设立专门拣货区、捡货App和京东到家即时配送能力接入，最大限度减少用户等待时间。

沃尔玛中国大卖场电子商务副总裁博骏贤（Jordan Berke）表示，这一年来，双方不仅实现了线上线下深度融合，也对双方优势资源进行了整合。这种整合的目的是让双方在各自擅长的领域进一步提供更专业和精确的服务。

去年6月，沃尔玛与京东(JD.O)达成一系列战略合作，沃尔玛将1号店等资产交给京东，同时获得京东增发的5%股份。京东和沃尔玛还将在供应链端展开合作，沃尔玛在中国的实体门店将接入京东旗下京东到家，通过线上线下融合，吸引更多线上客流到沃尔玛在中国的实体门店。

沃尔玛自1996年进入中国，至去年底已拥有439家商场，主要经营业态为购物广场、山姆会员商店等。随着中国电子商务的兴起，沃尔玛近年来也在积极尝试电商，例如推出山姆会员购物直送、投资1号店及大卖场O2O服务平台，但效果并不如人意。（完）