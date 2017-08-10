沃尔玛与京东首尝网上购物节 单日销售额较之前纪录增13倍

路透上海8月10日 - 在沃尔玛(WMT.N)与中国电商巨头京东(JD.O)展开深度合作后，沃尔玛也开始尝试用中国近年来相当流行的网上购物节来促进销售。在双方打造的首个线上线下联动大型促销活动“88购物节”中，沃尔玛在京东的三家店铺总销售创新高，较之前的最高日销售额高出13倍。

同时，在国内最大的生鲜超商O2O平台--京东到家上，沃尔玛在8月8日（周二）单日的销售额亦较7月日均增长近三倍，订单量增长超过两倍。

据公司周四发布的新闻稿，与京东618年中购物狂欢节相同的是，女性用户再度成为这次“88购物节”的消费主力军。当天女性用户占比超过50%，新增用户中女性人数也高于男性，女性顾客仍然是消费的强势主力。帮宝适、金龙鱼、惠宜（沃尔玛自有品牌）、乐高、雀巢成为最受女性消费者青睐的品牌。

数据显示，8月8日当天，沃尔玛官方旗舰店、沃尔玛全球购官方旗舰店、ASDA（沃尔玛旗下英国超市）官方旗舰店三家店铺整体客单价环比7月日均高出了一倍。中国消费者对沃尔玛全球购商品的消费热情持续攀升，来自美国的玩具、澳大利亚的保健品、英国的食品、韩国的面膜及日本的纸尿裤最受欢迎，表现尤为抢眼。

另外，周二当晚，沃尔玛全球购官方旗舰店还推出AR互动直播，用户不仅可以在线观看美国沃尔玛门店购物游，并且直接参与“海淘”（海外购物）。

除此之外，京东和沃尔玛在“88购物节”期间将用户、门店、库存等核心资源进行了全面打通，实现了线上线下流量互通转化。在7月20日至8月8日期间，沃尔玛在京东的三家店铺新增用户中超过50%来自沃尔玛线下门店，同时，88购物节推出的线下扫码线上优惠活动也大大带动了线下门店的客流。

与线下门店合作的京东到家平台，亦对当天订单进行大量实时动态优化，例如在拣货环节，京东到家在沃尔玛门店内设置了专门的拣货区，从而缩短这些商品的拣货路线，提高拣货效率。京东到家当天最快完成的订单时间仅15分钟。

目前，入驻京东到家的沃尔玛线下门店已经覆盖了包括北上广深在内的全国18个主要城市134家门店，仅仅在最近半年内，就有超过50家沃尔玛线下门店入驻京东到家。

去年6月，沃尔玛与京东达成一系列战略合作，沃尔玛将1号店等资产交给京东，同时获得京东增发的约1.45亿A类普通股，占京东总股本数的5%。同时，京东和沃尔玛将在供应链端展开合作，沃尔玛在中国的实体门店将接入京东投资的众包物流平台和O2O电商平台达达-京东到家，通过线上线下融合，吸引更多线上客流到沃尔玛在中国的实体门店。（完）