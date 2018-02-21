焦点：沃尔玛第四季获利锐减且线上事业不给力 吓坏投资人

路透纽约2月20日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)周二公布重要假期季当季获利锐减，线上销售增长大幅下滑，并预估年度获利落在预期的较低端。

沃尔玛股价挫跌9.4%，因投资人担心沃尔玛以驾驭线上事业，恐难与全球最大线上零售商亚马逊(AMZN.O)并驾齐驱。

该公司在美国市场的同店销售连续第14季上升，但涵盖假日季的第四季线上销售仅成长23%。上年同期增加29%；第三季则增长50%。

第四季亚马逊的北美销售增幅达40%。

沃尔玛全球总裁兼首席执行官董明伦(Doug McMillon)在电话会议上表示，沃尔玛并购Jet.com所带动的增长效应开始消退，这损及了第四季的线上销售表现，此外公司在线上库存协调方面也很吃力。

尽管沃尔玛增加了更多的假日商品，像是电子产品、玩具和礼品，但日常用品的备货不足，这损及销售表现。

该公司公布，美国电商业务全年收入约115亿美元，但出现亏损。董明伦预计今年电商业务亏损额与去年“基本相同”。

分析师们称，与亚马逊的价格战令沃尔玛的利润率承压。去年11月，沃尔玛的商品价格首次逼近亚马逊。

沃尔玛预计当前财年每股盈余(EPS)4.75-5美元，美国同店销售增长2%。分析师预计每股盈余5美元。

沃尔玛还预计当前财年美国电商业务增长40%左右。

剔除重组支出和向员工提供的一次性奖金等削弱获利的特殊项目，沃尔玛截至1月31日的第四季每股盈余为1.33美元。根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为1.37美元。

净利润下降42.1%，从37.6亿美元降至21.8亿美元。合并营业利润下降28%至45亿美元。

剔除燃油价格波动因素，美国同店销售增长2.6%，Consensus Metrix显示市场预期为增长2%。沃尔玛美国业务已经连续三年多保持增长，表现好于其他零售商。

总营收增加4.1%至1,363亿美元，高于分析师预期的1,349亿美元。

沃尔玛预计，在新税改法案将公司税税率降至最低21%后，当前财年公司税率在24%-26%。(完)