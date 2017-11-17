焦点：沃尔玛第三季同店销售增幅好于预期 带动股价跳涨近11%

路透芝加哥11月16日 - 全球最大零售商沃尔玛(WMT.N)周四公布，美国同店销售好于预期，因客户在飓风到来前囤积食品和其他物资，且网购大幅攀升；业绩表现推动沃尔玛股价收盘大涨近11%。

2017年3月6日，墨西哥蒙特雷，一家沃尔玛超市的企业标识。REUTERS/Daniel Becerril

尽管需求疲软，且来自亚马逊(AMZN.O)的竞争打击了实体店零售商，但沃尔玛第三季美国同店销售仍创下2009年以来最高增幅。

沃尔玛整体同店销售已连续三年多实现增长。公司财务长Brett Biggs在业绩电话会议上说，“业务势头非常强劲。”

与飓风相关的销售给整体同店销售贡献了30-50个基点的增幅，因飓风哈维和伊尔玛刺激了对食品和杂货以及建筑材料的需求。

“食品销售创六年来的最好季度表现，”沃尔玛美国执行长Greg Foran说。

沃尔玛已投资网购业务，降低商品售价，并通过上调员工薪资及提高门店整洁度和效率来改善店内购物体验。

但是这些投资给营业利润和获利带来压力，使其均较上年同期下滑。

在线销售骤增50%，超过其他大型零售商的增幅，但低于上季的增长60%。

在线销售为当季同店销售增幅贡献了80个基点。

“沃尔玛在线销售的表现再度证明，其大举投资这个至关重要的渠道是正确的，”穆迪旗下零售分析师Charlie O‘Shea称。

沃尔玛预计重要的假期季表现强劲，并上调全年获利预估。该公司目前预计此财年每股盈余4.38-4.46美元，此前预期为4.30-4.40美元。

为了与亚马逊竞争，沃尔玛将提供满35美元两日免费送货服务，适用商品超过200万种，同时还为网上购物实体店取货提供打折优惠。

截至10月31日的季度，该公司扣除特殊项目的每股盈余为1美元，超过汤森路透I/B/E/S调查中分析师平均预估的0.97美元。

营业收入下降6.9%，营业利润率从上年同期的4.4%下降至3.9%。

根据Consensus Metrix，扣除燃油价格波动因素的美国同店营收增长2.7%，超过预估的增长1.7%。

净利从上年同期的30.3亿美元下降至17.5亿美元。

沃尔玛称，公司接近就持续多年的海外行贿调查达成和解，并提列和解相关应计费用2.83亿美元。

沃尔玛股价周四收高10.9%，报99.62美元。该股今年迄今累计上涨逾30%。(完)