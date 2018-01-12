焦点：沃尔玛提高最低时薪 并宣布将裁员数千人

路透纽约1月11日 - 全球最大的零售商和民间雇主沃尔玛(WMT.N)周四表示，从2月起把美国小时工的最低时薪提高至11美元，因上个月美国大幅调降企业税后公司将从中受益。但沃尔玛当日还宣布将关闭一些门店和裁员数千人。

2017年4月26日，墨西哥蒙特雷，一家沃尔玛门店外的企业标识。REUTERS/Daniel Becerril

据沃尔玛一位拒绝署名的高管透露，该公司将关闭63家山姆会员店，占该连锁折扣店总数的约十分之一。

该高管表示，在评估盈利能力后，其中约50家山姆会员店将永久关闭，另外最多12家关闭后将作为电商仓库重新开放。

这位高管称，每家山姆会员商店雇员人数约为150人，工作受影响的员工总数约为7,500人。其中很多人将被安置到重新开放的电商仓库和其他商店。

周四稍早，沃尔玛宣布加薪，并称还将根据工龄长短提供最多1,000美元的一次性现金奖励，并扩大产假和育儿假福利。

加薪的决定获得白宫称赞。

“沃尔玛是美国最大的雇主，他们为逾100万名员工做出这种努力是件大事...我认为这进一步说明，税改和减税举措正在产生我们期望的影响，”白宫发言人桑德斯(Sarah Sanders)周四对记者表示。

美国财长努钦(Steven Mnuchin)也称赞沃尔玛加薪的决定。

在宣布加薪数小时后发出的关店消息招致一些批评。

“尽管加薪通常是件好事，但这只是沃尔玛的公关招数，用来分散大家对他们裁员数千人及留下来的那些员工将继续领取低薪这一事实的关注，”美国食品及零售业联合工会(UFCW)下属的“改变沃尔玛”(Making Change at Walmart)主管Randy Parraz表示。

沃尔玛称，这是该公司自2015年以来第三次上调最低工资，一次性现金奖金将令逾100万个美国小时工受益。

沃尔玛此次上调工资旨在帮助公司吸引员工。目前美国的失业率处于17年低点4.1%，使得沃尔玛更难以吸引并留住那些领取最低工资的雇员。

分析师称，新税法料将使沃尔玛省下数以十亿美元计的税款，上调工资的成本仅占节省下来的税款的一小部分。新税法将企业税率从35%下调至21%。

“鉴于失业率很低，他们无论如何也是要提高工资的，新税法只是让这一行动变得更加容易了，”Brian Yarbrough的分析师Edward Jones说。

沃尔玛称，新税法将为公司创造“一些财务收益”，因此公司将考虑进行额外投资。

“我们正在初步评估税改为我们创造的机会，”沃尔玛全球总裁兼首席执行官董明伦(Doug McMillon)声明称；他补充道，这项法案带来机遇，使公司能够提高全球竞争力并加速推动在美投资计划。

沃尔玛在全球雇用约220万名员工，其中美国员工超过150万名；去年全球总营收逼近5,000亿美元。

**发放一次性奖金**

公司表示，除包括在下个财年的加薪计划以外，此次调薪还将花费约3亿美元。

周四所发布的加薪计划亦将全职员工平均时薪由现行的13.85美元，上调至14.50美元。时薪员工的薪资将介于每小时11-24.70美元之间。

一次性奖金将耗资4亿美元，公司将在本财年第四季认列为一次性费用。

沃尔玛股价周四终场收高0.35%，报100.02美元。(完)