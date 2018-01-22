沃尔玛正与安宏资本等基金磋商 欲售巴西业务股权--消息

路透圣保罗1月21日 - 两名熟悉情况的消息人士周日表示，沃尔玛(Wal-Mart Stores)(WMT.N)正与安宏资本和其他基金展开商谈，打算出售旗下巴西业务的多数股权。

一位不愿具名的消息人士透露，高盛向沃尔玛提供顾问服务。消息人士称，其他也有意投资沃尔玛巴西业务的私募股权公司包括GP InvestmentsGPIV11.LU和Acon Investments LLC。

沃尔玛驻巴西的管理人士未予置评。安宏资本与GP亦未置评。高盛和Acon未立即回复置评请求。

沃尔玛首席运营官Judith McKenna即将接手该公司的国际业务之际，沃尔玛从巴西市场的部分抽身，将令新的合作伙伴有机会扭转该业务面貌，摆脱原本难以盈利的局面。

根据当地公司网站，沃尔玛在巴西经营着471家店面。巴西业务报告的2016年营收接近300亿雷亚尔(94亿美元)。

然而，路透在2016年报导称，沃尔玛巴西业务长达10年的大举扩张导致该公司面临店面选址不佳、经营效率低下、与劳工间麻烦不断以及商品价格缺乏竞争力等问题，并已经连续七年遭遇营业亏损。

一名了解交易情况的消息人士称，沃尔玛的巴西业务在过去两年并未改善，而且碰巧还遇到该国历史上最严重的经济衰退。(完)