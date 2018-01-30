万达商业引入腾讯京东等四家战投 并称不会选边站队（更新版）

（新增万达集团声明内容）

路透上海1月30日 - 全球最大商业地产公司--万达商业宣布引入腾讯控股(0700.HK)、苏宁(002024.SZ)、京东(JD.O)和融创中国(1918.HK)等四家战略投资者，共计吸收340亿元人民币资金。

万达商业母公司万达集团周二还发表声明称，此次合作纯粹从公司商业利益出发选择合作伙伴，万达仍然是万达商业控股股东，并拥有线上线下融合发展的主导权和决策权，不会“选边站队”，也不会做伤害其他方利益的事。

万达集团周一晚宣布，腾讯控股作为主发起方，联合苏宁、京东和融创中国共同战略投资万达商业，收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的约14%股份。这将是全球互联网公司和实体商业巨头之间最大的单笔战略投资之一。

另据苏宁和融创中国刊登的公告，两家公司计划分别投资95亿元，收购万达商业股东持有的3.91%股份，包括退市引入投资人所持股份。腾讯和京东尚未报露各自出资额。

万达集团新闻稿称，引入新战略投资者后，万达商业将更名为万达商管集团，一至两年内消化房地产业务，万达商管今后不再进行房地产开发，成为纯粹的商业管理运营企业，各方将推动万达商管集团尽快上市。

万达集团周二声明还强调，外界对于万达将彻底退出房地产纯属误读，万达集团旗下企业万达商管集团不再进行房地产开发。万达今年成立地产集团，继续开发万达广场重资产等房地产业务。

重新定位的万达商管集团将利用腾讯、苏宁、京东海量线上流量和本身巨大线下商业资源开展多方面合作，共同打造线上线下融合的中国“新消费”商业模式，为中国消费者提供更智慧、更便捷的消费体验，实现实体商业与互联网企业的双赢。

万达集团指出，腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作。同时，万达将保持对线上线下融合发展的主导权。腾讯、苏宁等投资人将利用资本力量，持续支持万达商业加快发展，尽快实现1,000家万达广场的目标。

苏宁周一晚的新闻稿称，其与万达在商业运营领域的合作将升级，双方将在原有开展的物业租赁合作的基础上，推进在商业物业、会员数据、金融服务、仓储物流、物资采购等业务领域的全面合作，共同推进“智慧零售”。（完）