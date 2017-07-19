万达商业以638亿元将酒店和文旅资产分别售予富力和融创（更新版）

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路透北京7月19日 - 融创中国(1918.HK)、富力地产(2777.HK)和万达商业周三发布联合公告称，三方同时分别签署转让协议，万达商业将北京万达嘉华等77个酒店转让给富力地产，将西双版纳万达文旅项目等13个文化旅游城项目91%股权转让给融创房地产集团。两项交易总金额637.5亿元人民币。

与7月10日万达商业和融创集团协议相比，增加富力地产作为交易方，但交易标的和交易总金额基本一致。

公告显示，富力将以199.06亿元收购万达77家城市酒店全部股权。签约后两日内付20亿元定金，2018年1月31日前付清全部转让价款，完成酒店交割。77家酒店的酒店管理合同不受本次转让影响，继续执行，直至合同期限届满。

融创房地产集团以438.44亿元收购13个文旅项目的91%股权，并由交割后项目承担现有全部贷款约454亿元。签约后付150亿元，签约后90日内付清全部转让价款，完成交割。

中国大型地产和文化娱乐集团--万达集团董事长王健林出席今日新闻发布会称，万达商业目前持有1,000亿元人民币的现金，通过此次交易可获得680亿元现金；万达商业2018年租金收入将超过330亿元，未来五年租金年增幅预计20%。

他并指出，此次融创同意不收购万达酒店物业并增加收购金额，整体交易还是划算。融创无需通过万达借款就可完成交易，使交易过程简化。今天融创已将首笔150亿元支付给了万达商业。

出席同一场合的融创集团董事长孙宏斌也表示，这个调整对融创而言比原来的交易方案有了更好的流动性，降低了融创的负债水平，同时也承担了原酒店交易对价的折让部分，对于和万达合作的文旅项目资产包这是可以接受的溢价，这种交易安排三方都很满意。

“融创在上半年的销售业绩为1,100多亿，截止2017年6月30日账面有900多亿现金，下半年7月份回款会超过200亿，其他月份回款都会超过300亿元，全年将有超过3,000亿的销售额，会有充足的现金流，”孙宏斌在发布会上称。

他表示，相信融创和万达会在文化旅游产业、大健康产业等方面有更多更好的合作，融创也会和万达在电影等其他领域进行深度的战略合作。

富力地产董事长李思廉亦出席发布会，他表示富力将进一步拓展酒店业务。

“融创集团、富力地产考虑今后投资开发的商业中心及影城全部委托万达商业和万达电影管理。三方同意今后继续在文旅项目、电影等多个领域全面战略合作，”联合公告称。

**“三方都是赢家”**

万达集团官网此前的公告显示，与融创在7月10日已签署转让协议，万达将以295.75亿元，出售南昌万达文旅项目等13个文旅项目的91%股权，并由融创承担项目的现有全部贷款；并以335.95亿元出售北京万达嘉华、武汉万达瑞华等76个酒店。

和此前的公告相比，最新转让协议中万达商业出售酒店项目增加1个，至77个，但酒店资产售价降至199.06亿元；文旅资产售价增加至438.44亿元。

“这次合作不管是从企业战略、还是商业逻辑看，三方都是赢家。”王健林称。

他并指出，万达通过这次转让，大幅减少负债，收回巨额现金。本次协议签订还标志着，不仅万达商业已走上“轻资产”品牌经营，万达文化旅游也走上“轻资产”品牌经营之路。

通过此次转让，融创得到13个万达城，4,800万平米、分布在一二线城市的低成本销售物业，使融创财报合并收入和利润大涨，两年内可助力融创进入房地产企业收入前两名。

与此同时，富力集团同样是赢家。富力有酒店发展战略，在全球已开业和建设的高级酒店24家，从融创手中以较低价格接手77家万达酒店后，富力将持有超过100家酒店，成为全球最大的五星级酒店业主。放眼全球，这样低价的收购机会百年难遇。富力通过一定财技，也可提高酒店收益率至理想水平。

万达与融创同意交割后文旅项目维持“四个不变”：1、品牌不变，项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌；2、规划内容不变，项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设；3、项目建设不变，项目持有物业的设计、建造、质量，仍由万达实施管控；4、运营管理不变，项目运营管理仍由万达公司负责。（完）