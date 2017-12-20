万达计划十年内万达广场发展至千家 覆盖国内九成城市

路透上海12月20日 - 中国大型房企--万达集团董事长王健林表示，公司目标是未来十年内旗下万达广场增至一千家，估计覆盖国内90%以上的城市，三分之二有消费能力的城市人口将是万达广场重复消费顾客。

截止11月，国内已开业的万达广场达226座，持有物业面积规模全球第一。万达集团官网刊登王健林周二出席苏宁集团发布会时的讲话稿称，近两年是万达广场的高速增长期，2016年之前公司最多一年开业25个万达广场，去年和今年万达每年开业的万达广场均超过了50家。

他表示，目前开店满一年的万达广场平均客流量为2,000万。随着向三线、四线，甚至五线城市的下沉，可能每一个店客流量略为下降，毕竟小城市没有这么多人。即使单店年均客流量在1,300到1,500万左右，那也意味着开到千家店左右的时候，每年万达广场的客流就在130-150亿。

“一个人假设每年去30次，这个频率已经不算低了，那就意味着有大概5亿人左右的重复性消费的顾客。”他说，扣除小孩及高龄老人，估计届时国内真正有消费能力的城市人口也就6-7亿。

他指出，在当下的网络购物时代，万达广场将定位于社交中心，突出体验消费，并尝试在商业中心引入非物质文化，例如建设主题街区。

他还透露，万达与苏宁集团明年起将展开深度合作，例如更多万达广场引入苏宁门店、为苏宁定制商业中心以及资本层面的合作。（完）