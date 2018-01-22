万达集团今年计划收入2,479亿增约9% 不会出现任何信用违约

路透上海1月22日 - 中国大连万达集团董事长王健林日前表示，2017年万达集团收入2,273.7亿元人民币，同比减少10.8%，主要是因转让的文旅项目收入没有计算在内；2018年集团计划收入则为2,479亿元。他并强调，万达绝不会出现任何信用违约。

他在万达集团2017年工作总结中指出，将采用一切资本手段降低企业负债，包括出售非核心资产、保持控制权前提下的股权交易、合作管理别人的资产等等。要逐步清偿全部海外有息负债，万达商业A股退市资金也有了可靠方案。

王健林并称，计划用两到三年时间，将企业负债降到绝对安全的水平，“今天我可以在这里负责任地说，万达集团在全球绝不会出现任何信用违约。”

万达集团2018年商业地产计划收入1,245.4亿元，新开业万达广场50个，万达茂2个；房地产收入879亿元。文化集团收入733亿元，其中影视集团收入581亿元。

在其他业务板块中，金融集团今年计划收入408亿元。网科集团暂不安排收入计划，上半年内因与世界级网络巨头战略合作，待落地再安排。

王健林表示，万达广场是万达的核心资产、核心企业、核心优势。要加快万达广场全国布局，尽快多签多建项目，更早将万达广场发展到千店规模；加快发展关键要加快轻资产，从2018年开始万达将每年提高万达广场开业数量。

此外还要发展新的核心企业和新的支柱产业。一是影视产业，要继续保持高增长，补上内容短板；二是体育产业，把中国区作为体育产业的增长极；三是文旅产业，要研究跨出万达城，发展管理其它业主的大型文旅项目。

2017年，万达商业转让文旅项目和酒店资产，受其影响，万达集团的资产、收入两项指标有所减少，万达集团以成本计资产7,000亿元，同比减少11.5%；其中国内资产占比93%，国外资产占比7%。

万达集团去年收入减少，除因转让的文旅项目收入没有计算在内外，2016年底万达旅业资产被注入一个投资企业，接近200亿的旅游收入也没有计入2017年报表。

去年万达集团商业地产收入1,125.4亿元，同比减21%；租金收入255.2亿元，增30.3%；房地产收入831.7亿元，减23.7%，主因转让文旅项目减少房地产收入。扣减万达旅业收入后，文化集团收入637.8亿元，增32.6%；影视集团收入532亿元，增35.9%；金融集团收入321.2亿元，网络科技集团收入58.6亿元。

王健林并谈到，去年7月，万达和融创(1918.HK)、富力(2777.HK)签署了文旅项目、酒店资产转让协议，仅此一项协议就减债440亿元，回收现金670亿元，相当于减债1,100亿元。（完）

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