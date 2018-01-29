万达酒店与大股东出售澳洲物业 套现11.3亿澳元（更新版）

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路透香港1月29日 - 中国富商王健林旗下企业--万达酒店(0169.HK)周一宣布，其与大股东万达香港将出售共同拥有的澳洲黄金海岸的酒店及公寓项目及悉尼的多用途综合体项目予一名独立第三方，并将回笼共11.3亿澳元资金（约68.85亿港元）。

公司公告称，旗下非全资附属公司将以约3.15亿澳元代价出售澳洲黄金海岸的酒店及公寓项目及悉尼的多用途综合体项目予独立第三方AWH Investment Group Pty Ltd，后者为在澳洲注册成立的有限公司；同时AWH将代为向万达等偿还债务款项约8.15亿澳元。

出售所得款项将由万达酒店及万达香港，按各自在澳洲项目（万达澳洲地产投资有限公司）的持股比例（分别60%和40%）分占。万达酒店应占41.31亿港元，其中约40.61亿港元将用于偿还应付万达香港为澳洲项目提供资金之贷款及利息，约2,700万港元将用于清偿澳洲项目之交易成本（即相税项），余额4,300万港元将用作公司一般营运资金用途。

万达酒店本月中宣布出售其与万达香港共同持有的伦敦酒店项目，公司表示，除了建议出售其于美国的项目外，公司无意终止、缩减及出售其于中国的现有业务，未来其策略重点将放在收费业务，包括物业管理等，并会继续物色在其财务能力范围内之优质发展项目。

万达酒店自本月19日起暂停买卖，公司已申请周二（30日）恢复股份交易。（完）

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