万达酒店出售伦敦酒店项目60%股权 股价大涨逾一成

路透香港1月17日 - 中国富商王健林旗下企业--万达酒店(0169.HK)宣布，将透过出售公司权益，向一名独立第三方转让一项位于伦敦的物业项目60%股权，代价约3,561万英镑（约3.74亿港元）。

此外，买方并同意代表被出售的目标公司向万达酒店偿还约1.595亿英镑（约16.75亿港元）的债务。公司预期，出售交易将产生约4.34亿港元的税前收益。

万达酒店周三早盘初段股价大涨逾一成，报1.47港元。

是次万达酒店出的目标公司为＂万达国际地产投资有限公司＂，在香港注册成立，原来分别由万达酒店及万达香港持有60%及40%权益。

万达国际地产2013年收购该伦敦物业，物业位于1 Nine Elms Lane，并重建为一个集酒店、住宅、办公室及零售综合项目于一体的发展项目及营运该综合项目。目前该物业项目正处于桩基工程建设的发展阶段。

万达酒店表示，出售为公司变现其在伦敦物业项目投资的良机，及有利公司增强其流动资金及财务状况。出售所得资金将用于偿还万达香港的贷款及为其现有物业发展项目提供资金。

万达酒店去年底曾表示，正对旗下物业项目进行策略评估，惟并无与任何第三方就出售多个集团位于海外的物业项目进行磋商。（完）

欲浏览上市公司在香港联交所发布的声明，请点选:(here)