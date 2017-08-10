万达酒店拟70.5亿元收购大股东文旅及酒管业务 今早复牌

路透香港8月10日 - 中国富商王健林旗下企业--万达酒店发展(0169.HK)公布，拟以70.5亿元人民币代价收购大股东的文旅及酒店管理业务，其股份将于今早恢复交易。

据公告，万达酒店已与北京万达文化产业集团及大连万达商业地产股份有限公司就一系列的资产重组订立不具约束力框架协议，当中包括以63亿元向万达文化收购从事主题公园业务的万达文化旅游创意集团有限公司之全部股权，代价将以现金、发行股份及/或可换股债券之任一方式清偿。

同时，万达酒店出售其于万达置业投资、万达国际地产投资、万达美洲地产投资及万达澳洲地产投资之全部权益予大连万达商业，这些公司持有之项目分布于桂林、伦敦、芝加哥、悉尼及黄金海岸，预期出售代价将基于该等项目公司之资产净值厘定并以现金结算。

此外，万达酒店暂定以现金代价7.5亿元自大连万达商业收购万达酒店管理（香港）有限公司之全部股权，后者主要从事酒店设计、建设及营运管理业务。

万达酒店表示，“可能交易事项可能会或可能不会进行，最终条款尚未落实，仍待各方进一步磋商，及或会与框架协议所载有所偏离。”

该股周三停牌，停牌前报1.16港元，并已申请周四复牌。

万达集团近期动作频频，上月刚宣布万达商业将北京万达嘉华等77个酒店转让给富力地产(2777.HK)，将西双版纳万达文旅项目等13个文化旅游城项目91%股权转让给融创(1918.HK)，两项交易总金额637.5亿元。（完）

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