银行正权衡对万达贷款的选项--TRLPC

路透9月19日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士指出，万达集团的海外贷款行本月已召开两次会议，讨论他们的选项。这显示市场对这家从地产到娱乐业的中国大型企业的海外债务愈发担忧。

包括渣打在内的银行业者正在研究，万达7月以637亿元人民币(93亿美元)出售旅游项目和酒店资产组合，是否违反了去年12月签订的4.875亿美元海外贷款的有关条款。他们还担心，万达无法保证中国外汇监管机构对其放行，监管机构可能会阻碍万达向境外转出资金以还款付息。

消息人士称，根据12月签订的贷款协议，万达在出售重大资产时需寻求贷款行的许可，并需在45天之内在国家外汇管理局为贷款登记注册。

一名参与相关讨论的银行业人士表示，贷款行正寻求修改贷款协议条款，如果万达不能满足他们的需求，则准备采取进一步行动。

根据Tradeweb报价，万达2024年到期的6亿美元票面利率7.25%的债券目前收益率为7.45%，高于6月初的5.11%。

根据与会的两名知情人士，万达把35亿人民币(5.34亿美元)存放在渣打在中国的一个支行，但却不能把钱转出境外。

“关键的问题是即便万达在大陆有钱，现在也无法把资金转出去，”另一名银行业人士称。

万达对上述消息未予置评。

中国外管局在回复路透的邮件中称，外汇局未对万达真实合规的资金汇出和内保外贷登记进行限制。万达集团及相关企业在有关境外投资项目获得境外投资主管部门核准或备案后，可以按规定到银行办理相关境外投资外汇登记及资金汇出手续，到所在地外汇局办理相关内保外贷登记手续。(完)