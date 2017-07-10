FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
1 个月前
万达逾600亿出售多个文旅项目和酒店予融创 展开电影合作(更新版)
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#中国财经
2017年7月10日 / 凌晨2点47分 / 1 个月前

万达逾600亿出售多个文旅项目和酒店予融创 展开电影合作(更新版)

路透新闻部

1 分钟阅读

（新增更多细节）

路透上海7月10日 - 中国大型房地产和文化娱乐企业--大连万达集团周一早盘宣布称，以逾600亿元人民币出售13个文化旅游城项目91%股权和76家酒店予融创(1918.HK)。双方还将在电影等多个领域展开全面战略合作。

万达集团官网公告显示，双方周一已签署转让协议，万达将以295.75亿元，出售南昌万达文旅项目等13个文旅项目的91%股权，并由融创承担项目的现有全部贷款；并以335.95亿元出售北京万达嘉华、武汉万达瑞华等76个酒店。

公告称，双方同意在7月31日前签订详细协议，并尽快完成付款、资产及股权交割。

公告称，双方同意交割后文旅项目维持“四个不变”，品牌不变，项目持有物业仍使用“万达文化旅游城”品牌；规划内容不变，项目仍按照政府批准的规划、内容进行开发建设；项目建设不变，项目持有物业的设计、建造、质量，仍由万达实施管控；运营管理不变，项目运营管理仍由万达公司负责。

另外，酒店交割后，酒店管理合同仍继续执行，直至合同期限届满。不过万达对于电影等方面的合作，没有更多披露。

融创中国周一早间称，其股份暂停买卖，以待公布一份非常重大收购事项。（完）

发稿 林琦; 审校 乔艳红

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below