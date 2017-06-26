万达电影称控股股东已通过二级市场增持逾1亿元公司股票

路透北京6月26日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司(002739.SZ)周一公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。

公告指出，万达投资增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所作出的决策，并将通过深交所交易系统在二级市场买入公司股票。

“本次增持后，万达投资共持有公司股份682,000,574股，占公司总股本的58.08%。”公告称。

公告并称，万达投资自本次增持之日起至2017年9月23日前，将继续以法律法规允许的方式增持公司股份，含本次增持股份的金额在内，累计增持金额不超过10亿元。万达投资承诺，增持期间及增持完成后12个月内不减持所增持的股份。

万达电影上周四早盘一度逼近跌停，因公共传媒出现关于万达电影的信息。随后万达集团发声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行(601939.SS)等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解属谣言。万达电影周五早间公告称，控股股东万达投资计划自当日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元。

万达电影今日报收54.18元，上涨0.71%。（完）

浏览公告全文，点选深交所网站 here