万达接洽花旗和瑞银等三家银行 安排体育业务上市--消息

路透旧金山/香港1月22日 - 四位消息人士告诉路透，中国大连万达集团已经与花旗(C.N)、瑞银(UBSG.S)等三家银行接洽，让他们安排其体育业务的首次公开发行(IPO)。

在IPO之前，万达将进行一系列资产出售，以按期偿还债务。中国政府去年对一些国内企业在海外的激进并购行为进行打击，万达是其中之一，消息人士称政府要求银行不要对一些并购交易提供资金。

其中两位消息人士称，万达还没有决定在哪个交易所上市，正在同时考虑香港和纽约。其中一位消息人士称，万达希望通过上市融资10亿美元。

路透本月曾报导，万达此次欲纳入IPO的体育资产包括瑞士体育营销公司盈方体育传媒集团，和经营知名铁人三项赛事Ironman的World Triathlon Corp。这两家企业分别于2015年分别以12亿美元和6.5亿美元被收购。

其中一名消息人士称，万达还为可能进行的IPO接洽了总部位于香港的中信里昂证券；后者是中信证券(600030.SS)的国际投行业务分支。

一名消息人士称，所有计划都还在初期阶段，还不能确保万达是否进行IPO；由于事关机密，此人要求匿名。

万达、花旗集团和中信里昂证券均未予置评。瑞银未答复置评请求。(完)