虑及海外融资问题 惠誉下调万达商业地产评级至垃圾级

路透香港1月3日 - 惠誉周三将大连万达商业地产股份有限公司评级下调两个级距至垃圾级，称该公司无法及时通过海外融资渠道提高流动性。

该机构将万达商业地产评级从投资级的“BBB”下调至“BB+”，为2016年以来的第二次下调。惠誉仍维持其“负面评级观察”，反映该公司依然缺乏提高万达海外流动性的确定融资渠道。

万达商业地产的母公司为大连万达集团，由中国富豪王健林所有。该集团过去几年大力投资娱乐和运动资产。

“如果万达的海外银团贷款行要求提前还款，而万达不能立刻满足这些要求；或者说该公司不能筹集足够海外流动资金，来偿还2018年3月到期的海外银团贷款中第二部分的5.1亿美元，那么万达的流动性状况可能会面临巨大压力，”惠誉在声明中表示。

惠誉补充称，尽管万达获得了中国发改委批准的15亿美元发债配额，但它未能在2017年底成功发行离岸优先债，而国家外汇管理局何时会批准万达将国内资金汇往国外仍不确定。

“这有可能触发12亿美元优先债的交叉违约条款，加大偿付压力。”

标普和穆迪去年将万达商业地产的评级调降至投资级别以下。

大连万达集团上个月表示，其2017年营收超过2,000亿元人民币(302.5亿美元)，公司账上也有2,000亿元人民币的现金，以此回应国内一家网媒质疑万达财务状况的报导。(完)