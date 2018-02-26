综述：巴菲特致信股东感叹银弹满满无处去 放眼大型收购交易

路透纽约2月26日 - 巴菲特(Warren Buffett)周六对于未能找到大型企业收购标的大表感叹，并称他的目标是达成“一宗或多宗(非保险业的)大型收购案”，藉此提振其企业集团--伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)(BRKb.N)的业绩。

巴菲特在致股东的年度信件中表示，找到能够“以合理收购价”买进的标的已然成为一大挑战，也是伯克希尔满手1,160亿美元的低收益率现金及政府公债的主因。

“若能将伯克希尔过多的资金重新部署于更具收益的资产，我们会笑得更开心，”巴菲特在信中表示，“伯克希尔的目标在于大幅提升非保险业类别的获利。要达成这个目标，我们需进行一宗或多宗大型收购。”

近年来，这封信件的篇幅已大幅缩短，与去年超过14,000字相较，今年仅略多于8,000字，而且并未讨论苹果(AAPL.O)与富国银行(Wells Fargo) (WFC.N)等伯克希尔的重要持股。若无法收购整家公司，巴菲特通常就是投资股票。

信中不谈华尔街或美国政府的过分行为，也没有谈到伯克希尔打算与亚马逊(AMZN.O)及摩根大通(JPM.N)合作成立一家医疗保健公司的计划。

在87岁的年纪，“他不想树敌，”伯克希尔的投资者之一--Smead Capital Managemen执行长Bill Smead说。

伯克希尔还公布，年度利润达到创纪录的449.4亿美元，但其中291亿是因为美国企业税税率调降，减少了该公司的递延税项负债。以资产减去负债计算，2017年每股账面价值上升23%。

**苹果股票表现较好**

富国银行因为不当处理客户帐户的问题，近几个月股票走势不好，而苹果则表现较佳。

巴菲特在信中透露，在去年年底时，伯克希尔的苹果股份账面获利为72.5亿美元。伯克希尔持有苹果3.3%股份，价值282亿美元。

伯克希尔的部分股票投资，是巴菲特的副手Todd Combs和Ted Weschler所做的投资，巴菲特说这两名大将合计管理约250亿美元，高于一年前的210亿美元。

巴菲特还告诫包括退休基金、大学捐赠基金和“热衷储蓄的个人”等长期投资者，即便美国股价接近记录高点，但就此认为债券比较安全将是“大错特错”。

“投资组合中的高级别债券往往风险会上升。”他写道。

伯克希尔哈撒韦第四季净利325.5亿美元或A类股每股获利19,790美元，较上年同期的62.9亿美元或每股3,823美元增长四倍。

第四季营业利润降幅高于分析师预期，全年度营业利润减少18%至144.6亿美元。营业利润被巴菲特视为是评估表现的较好指标。

全年度获利受挫，是因哈维、伊尔玛、玛莉亚飓风及加州大火接连肆虐，令伯克希尔哈撒韦自2002年以来首次录得全年保险业务方面亏损。(完)