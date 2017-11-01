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世界银行公布便利营商排名榜 香港下跌一位排行第五
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2017年11月1日 / 凌晨3点23分 / 1 天前

世界银行公布便利营商排名榜 香港下跌一位排行第五

1 分钟阅读

路透香港11月1日 - 香港在世界银行稍早发表的《2018年营商环境报告》的便利营商排名榜中，由上一年的第四位下跌至第五位，主要原因是在企业“解决无力偿债”的框架方面得分下跌。政府发言人周三表示，正就设立法定企业拯救程序拟备条例草案，此举将有助增强有关制度。

报告以10项指标比较190个经济体在便利营商方面的整体表现，最新排名首三位与去年相同，依次为新西兰、新加坡及丹麦，南韩跃升一级，取代香港排行第四，而香港则跌一级至第五。

香港在其中四项指标表现良好，包括“开办企业”（第三位）、“缴纳税款”（第三位）、“取得供电”（第四位）及“申请建筑许可”（第五位）。“解决无力偿债”方面的排名，则由去年的28位急跌至43位。

“政府会继续革除繁琐的规则，取缔过时或不必要的规管，并致力于提高规管的效率和降低商界的遵规成本，以进一步改善香港的营商便捷度。”政府发言人回应说。

发言人表示，政府会致力确保香港的公司破产制度与时并进，紧贴国际发展趋势和标准，还会不时检讨有关政策、法例和程序，以期更有效管理清盘事宜和加强对债权人的保障。

另外，世界银行认为香港重收商业登记费，令开办企业的成本更高，发言人指出，香港开办企业的成本一向低廉，商业登记费在过去20年来都未曾调整。政府在2016-17年度宽免这项收费，是因应当时经济情况而为企业提供一次性纾困措施。商业登记费其后由2017年4月1日起仅回复至之前的正常水平，仍属低廉。

世界银行赞扬香港推行的多项便利营商改革措施成效显着，包括优化土地管理系统，提高系统可靠度和设立投诉机制。

政府表示，会全面研究该报告的内容，查找可更臻完善之处，以进一步优化本港的营商环境。政府会继续与商界及其他相关各方紧密合作，改革现行规管制度，以确保规管恰当有道。（完）

记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯

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