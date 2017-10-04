世行调升今明年东亚和太平洋发展中地区经济增长预估

路透新加坡10月4日 - 世界银行调升对东亚和太平洋地区发展中经济体今明两年的增长率预估，但补充说，贸易保护主义抬头和地缘政治紧张形势，令总体正面的前景笼罩阴云。

世界银行目前预期，包括中国在内的东亚和太平洋发展中地区2017年和2018年将分别增长6.4%和6.2%。

4月时的预估为2017年增长6.2%，2018年增长6.1%。

“该地区经济展望依然向好，且将得益于外部环境改善及强劲的内部需求。”世界银行在周三发布的最新东亚及太平洋地区经济更新报告中称。

然而世界银行称，展望面临诸多风险，包括贸易保护主义和经济国族主义升起可能打压全球贸易，以及该地区地缘政治紧张局势可能升高的风险。

美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩最近几周发表愈加敌对的声明，已经令外界担心出现误判从而引发战争，特别是在朝鲜9月3日进行第六次且是该国威力最大的一次核试验之后。

“鉴于该地区在全球航运和制造业供应链中的核心地位，紧张局势升级有可能打乱全球贸易流动和经济活动，”世行称。

世行表示，随之而来的将是金融市场波动，或将阻碍该地区的经济增长，还有可能出现“资金流向安全资产”，刺激资本外流。

世行称，目前预计中国2017年和2018年经济分别成长6.7%和6.4%，高于之前预估的6.5%和6.3%。

世界银行称，2018-2019年中国经济成长料趋于温和，因其经济将经历重新平衡，减少对投资和外部需求的依赖，转为依靠内需消费拉动。

世界银行调降了缅甸、菲律宾等几个东南亚国家的增长预估，同时上调对马来西亚和泰国的预估。

“在缅甸的企业似乎推迟了投资，以等待政府的经济计划更加明朗化，”世界银行称。

缅甸的2017和2018年经济增长预估均被调降0.5个百分点，分别降至6.4%和6.7%。

“这些预测并未反映若开邦持续存在的不安全问题带来的任何较长期影响；如果这一问题持续存在，可能会减缓外国投资，从而带来严重负面影响。”

世界银行称，菲律宾政府基建计划推迟，不利其经济成长前景。

该行补充道，马来西亚经济增长正受益于投资增加以及全球贸易复苏，同时泰国经济增长预估上修，因出口和旅游业反弹愈发强劲。(完)