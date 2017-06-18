一周经济焦点：实际上欧元区经济才是稳健的？

路透伦敦6月16日 - 欧洲央行(ECB)最近几年向欧元区经济大量挹注资金，似乎终于带来了坚实的、尤其是稳定的经济增长，同时通胀压力也不断上升。

借用一下英国首相特雷莎·梅的竞选口号，欧元区经济开始显得强劲和稳定。

为了推动经济增长和刺激通胀回升到2%的目标，除了降息至极低水准，欧洲央行还购买了远远超过一万亿欧元的资产，其中主要是政府公债。

这种超宽松货币政策似乎终于见效。欧元区经济增长在2017年初创下了两年来的最快速度，虽然本季度可能已有所放慢，但仍然保持强劲。

这已经彻底扭转了以前哀叹欧元区经济糟糕表现的一个老牌产业的看法。

“欧洲央行的大量资金正在逐渐进入实体经济。虽然有些不太情愿，但我们还是预计欧元区经济强劲增长势头将进一步维持两到三年，”德国商业银行的Jorg Kramer表示。

定于周五公布的采购经理人指数(PMI)初值，将会提供有关5月的成长势头是否已延续至6月的初步线索。5月PMI数据预示第二季区内生产总值(GDP)增长0.7%。路透调查预测，基本上保持了那样的增长态势。

“根据PMI调查报告，欧元区一直引领发达经济体好转势头，第二季迄今，该地区增速为六年来最快，”IHS Markit的经济学家Bernard Aw在研究报告中表示。IHS Markit负责编撰PMI调查报告。

欧洲央行本月初关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要保持非常规刺激措施。

这种立场与美国联邦储备委员会(美联储/FED)形成了鲜明的对比。美联储日前三个月来第二次升息，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。

**英国**

即使是在即将展开两年退欧谈判的英国，该国央行八名决策者中有三人在本周投票支持加息。

路透对分析师的调查显示，英国大选后，虽然英镑兑其他货币有可能进一步下跌，但英国退欧谈判会以英国退出欧盟单一市场而告终的可能性有所下降。

欧盟成员国将在未来一周开会评估谈判方面的最新进展。

外界原本预期英国首相特雷莎·梅将赢得压倒性胜利，但随着投票日临近，民调显示各党派的选民支持率差距收窄，最终特雷莎·梅未能在议会获得多数优势。

她曾多次表示，她准备在必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。但现在她可能会发现很难这样做，将不得不采取更温和的立场。

“上周选举导致的悬峙议会提高了政治不确定性，增加了英国GDP增长放缓的风险，”凯投宏观(Capital Economics)的Jennifer McKeown表示。

上月公布的官方数据显示，英国经济增速在2017年第一季放缓程度大于最初预估，因去年的退欧公投刺激通胀上升损及家庭支出。

未来一周将要公布的经济数据较少，英国公共借款数据是重要数据之一。分析师预测这次英国公共借款会有所改善，但由于经济增长的风险转向下行，进一步的重大改善可能难以实现。

另外，美国房屋销售报告是未来一周的关键数据，预计该数据略微增强。

美联储副主席副主席费舍尔和纽约联邦储备银行总裁杜德利等其他几位联邦公开市场委员会(FOMC)成员将就货币政策发表讲话，可能提供关于货币政策前景的更多线索。

路透调查显示，华尔街大银行将其对美联储会宣布开始缩减资产负债表的预期时间最早提前至9月，他们并认为缩表比再次升息的优先级更高。

墨西哥、新西兰、菲律宾和台湾央行也将在未来一周召开政策会议。(完)