美股展望：若无华府政策相挺 地区性银行股或将继续低迷不振

路透纽约6月9日 - 最近几个月美国银行股大多走势艰难，地区性银行股更是举步维艰。而由于长期利率上升以及华府及时端出政策慰藉的希望渺茫，这种情况可能不会很快改变。

虽然有些投资者在地区性银行股的较低估值中看到了低接机会，但鲜有人能很有把握地指出，近期有什么因素能使它们翻身。

去年11月8日美国总统之后地区银行股表现优于较大型银行，但截至周四的数据显示，小型银行的标普小盘600指数.SPSMCBKS今年迄今累计下跌了8.1%，而美国大型银行的标普银行股指数.SPXBK则持平。同期整体标普500指数.SPX上涨8.7%。

去年投资者重金押注规模较小且完全以美国市场为主的银行，认为它们将从特朗普承诺的减税、放松监管以及经济刺激计划中受益最多。

但这些希望急剧减弱，因为有一点变得愈发明显，即美国总统特朗普将很难获得足够的支持，来推行他的任何一项促增长提案。

“我预计如果不能推进其中部分政策，(较小型银行)表现将继续落后，”Sandler O’Neill的银行业分析师Stephen Scouten称。

对特朗普计划提振经济的预期下降，挤压长短期利差，进而给银行贷款利润带来压力。这给地区银行带来的问题更为严重，相比规模较大也更为多元化的银行，地区银行的获利更加依赖贷款。

另外，自2010年末稳步增长后，商业和工业贷款今年放缓。美联储5月8日公布的最新高级贷款专员看法调查(Senior Loan Officer Opinion Survey)显示，国内银行报告第一季各种规模企业的商业和工业贷款需求下降。

**等待情况明朗**

据投资者和分析师表示，部分问题在于，企业正在等待经济增长前景和税率情况变得更加明朗，然后再做出贷款决定。

“最终，小型银行要想表现突出，需待有关整体经济的忧虑消散。更好的经济成长通常会促进信贷增长，而在那样的环境下，收益率曲线也会趋陡，”纽约的Keefe, Bruyette & Woods分析师Brian Kleinhanzl说道。

今年以来，针对多数地区性和多元化银行的做空活动已有所减少。但SPDR标普银行业上市交易基金(ETF)(KBE.P)和SPDR标普地区性银行ETF(KRE.P)的空仓量(short interest)双双提升，因卖空者或许是在拿对整个板块的做空押注，来取代对个别银行的空头曝险。

今年标普银行业ETF的空仓量上升36%，地区性银行业ETF的空仓量提高23%。

外界认为在特朗普的所有政策提案中，减税是可给地区性银行带来最大提振的一个计划，但投资者怀疑这个政策能否很快出台。摩根大通分析师周四下调了对美国可能实行的减税规模的预测，对政策出台时间的预期也从2017年第三季度推后至2018年第二季度。

白宫国家经济委员会主任柯恩曾表示，他预计美国国会将在今年完成税改。但投资者称，早说可能也要等到2018年。

美国财长努钦料将在本月公布对美国银行业的监管计划，包括放松对社区银行的监管。银行业一直希望逆转2007-2009年金融危机之后实施的监管规定。

虽然投资者预计政府赢得国会支持对多德-弗兰克法案等监管规定进行立法调整面临困难，但有些人期待特朗普将能够任命官员出任关键的监管职位。

投资经理称，如果特朗普能够替换美联储的银行业监管负责人，则可能至少有助于放慢监管步伐。

根据纽约时报报导，特朗普料将提名卡内基梅隆大学经济学教授古德弗兰德和前美国财政部次长夸尔斯(Randal Quarles)，填补美联储三个空缺职位中的两个。

“如果他们获得支持，完成部分(政策调整)，即便内容较最初提议大打折扣，那也可能非常利好人气，利好基本面，”American Century Investments旗下Small Cap Value基金的投资组合经理Miles Lewis说。(完)