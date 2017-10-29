一周经济焦点：英国央行可能执意升息 不顾退欧不确定性

路透伦敦10月27日 - 听一些经济学家说，英国央行即将犯下大错--在经济可能面临严重风暴之际执意升息。

资料图片：2016年8月，伦敦，一辆巴士经过英国央行。REUTERS/Neil Hall

如果一切符合预期，英国央行下周将会提高借款成本，这将是该央行逾10年来首次升息。但英国真的准备好了吗？

市场普遍预期，届时央行将把指标利率从0.25%提高至0.5%。

去年英国公投脱欧后，英国央行将指标利率下调至纪录低位0.25%。问题就在这里：这次公投引发的不确定性依然存在。

近日公布的路透调查结果显示，70%以上的受访分析师认为现在不是提高利率的时候，但还是有稍低于该比例的人认为，不管怎样，这次仍会升息。

英国央行总裁卡尼曾明确表示即将加息，尽管没说就在这次会议上加息。

他的担忧在于，低失业率意味着英国经济几乎没有闲置产能，因此面临通胀上升的压力。此外，其他主要央行开始收缩宽松货币政策，也可能进一步削弱英镑，从而推高英国通胀。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)自2015年年底以来已经升息四次，而且预计年内会再次加息。欧洲央行(ECB)正在削减债券购买规模，尽管动作比较温和。

因此，英国央行需要关注的是，承受贬值压力的英镑和高就业率会推高通胀。目前英国通胀率为3%，已经远高于央行目标水准，而且是七国集团(G7)中最高的。

但另一方面，英国退出欧盟的过程存在巨大的政治和经济不确定性。

这导致企业不知道该如何规划，有些企业的经营策略短期内几无变化，有些则进行彻底调整。

消费者也是顾虑重重，虽然英国经济绝对没有从悬崖上坠落，也是立足不稳。

例如，9月零售较前月萎缩，较上年同期增长1.2%，而去年9月为同比增长4.1%。

与此同时，第三季国内生产总值(GDP)初值略好于预期。但是，1.5%的同比增速远低于退欧公投前的水准，并且明显落后于美国和欧元区。

这促使一些经济学家认为卡尼和英国央行要“学特里谢”。前欧洲央行总裁特里谢2008年在金融危机爆发之际采取了升息行动。

前英国央行货币政策委员会(MPC)委员布兰费罗曾投票反对英国央行2007年进行的最后一次加息，并在此后经常批评紧缩政策的提议。他一直抨击英国现在就应升息的观点。

“没有一项数据显示应该提高利率，”他在推特上表示。

**日本央行会议**

日本央行亦将于周二公布利率决定。

通货紧缩在过去20年的大部分时间里是日本最大的经济问题，该国虽然现已结束通缩，但通胀远没有达到稳固的程度，同比涨幅只有0.7%。

日本经济增长也有些缓慢，国际货币基金组织(IMF)预测今年增长1.5%，尽管比2016年有所改善。

经济学家最关注的问题是，日本央行是否应该披露退出超宽松货币政策的计划。

“我们预计货币政策不会有什么重大变化，”SuMi TRUST的资深策略师Katsunori Kitakura表示，“自上次政策会议以来，日本经济的中期前景基本没有变化，所以日本央行有可能维持现状。”

路透调查显示，日本央行最早也要等到明年底才会开始缩减货币刺激。在本周结束前，英国央行总裁卡尼可能有理由羡慕这种明朗的政策前景。（完）