一周经济焦点：中德即将出炉贸易数据 与美打贸易战的议论声难消

资料图片：2012年8月，拖船拖着集装箱货轮"Hamburg Express"号经过汉堡港附近的Koehlbrand大桥。

路透8月4日 - 有关贸易战的讨论之声似乎暂时还不会消散，尤其是在未来一周将出炉的数据看起来更有可能加剧美国总统特朗普与中德两国的龃龉的情况下。

全球贸易在沉寂数年后重新焕发生机，但有关保护主义的忧虑也同时升温，这使得金融市场在全球经济逐步改善的情况下依然提高警惕。

德国外交部长加布利尔(Sigmar Gabriel)上个月表示，美国可能对欧洲发动贸易战，同时美中两国间的紧张形势升级，令人“极为不安”。

在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员周三罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。

目前大多数投资者的设想是，在爆发全面贸易战之前，国际合作将占据上风。

“我会认为美国将傻到实施一连串举措来阻碍与这些国家进行贸易吗？恐怕不会，”德国商业银行驻伦敦的全球金融分析师Peter Dixon说。

美国6月商品贸易逆差远低于预期，得益于出口状况改善。

但这一数据的影响可能被中国与德国未来几日内公布的数据所抵消。

**道路崎岖**

根据路透访问的分析师，中国周二将发布的7月商品贸易顺差看来有望超过460亿美元，创下年内第二高。

尽管中国2017年上半年的贸易顺差较上年同期大幅下降，但对美国的顺差仍增长6.5%。

“我们认为中美贸易关系未来之路将崎岖不平，”野村中国首席经济学家赵扬指出。“但两国间真正爆发贸易战的可能性不大。”

赵扬表示，中国对美国今年的贸易顺差扩大的部分原因在于，美国经济表现好转。

根据一项路透调查，德国将于周二发布的数据料也将显示6月商品贸易顺差扩大，从5月的203亿欧元增至210亿欧元。

德国2016年经常帐盈余达2,890亿美元，位居全球之首，因而面临着促进内需以降低对出口依赖度的压力。其他希望提升自身竞争力的欧盟国家这种呼声尤为响亮。

德国政府或许可以指出，该国5月贸易顺差同比实际上下降2%，但这样的进展速度恐怕并不足以打消来自美国的批评之声。

“我怀疑眼下各国只是在打嘴仗，”德国商业银行的Dixon说。“但这并不是说我们就可以对这一风险不加理会。”

图表：全球贸易加速 reut.rs/2hyxIi4

(完)