一周经济焦点：欧洲央行总裁德拉吉迎来QE困局关键决策时刻

路透法兰克福10月20日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉正面临棘手的权衡问题，而这已经不是头一回。

资料图片：2017年9月25日，布鲁塞尔，欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会经济和货币事物委员会等待发言。REUTERS/Francois Lenoir

欧元区经济复苏已妥妥进入第五个年头，削减刺激的时机已经到来。但如果过度激进地收紧，则可能扼杀德拉吉扶持起来的经济增长势头，将多年来的努力结果付诸东流。

德拉吉还需要在政策鹰派与鸽派中间找到共识点。鹰派认为欧洲央行已经用尽火力，任何更进一步的刺激计划效果都微乎其微，而鸽派则强调通胀持续疲弱，认为这是欧洲央行尚未达成物价稳定使命的证据。

折衷的结果有可能就是，周四的政策会议将下调购债规模，但同时延长刺激计划时间，并承诺低利率还将维持很多年。

如此做法将确保宽松货币政策能持续，而且还能降低欧洲央行对非传统工具的依赖性，为退出购债舖路。

问题是即便经济持续增长表现目前处于10年来最佳状态，但失业率仍高企，薪资增长几乎无感，而通胀率在2010年代结束前大概还无法回升到欧洲央行的目标。

购债措施已压低了借款成本，但欧洲央行的可买债券正慢慢地耗竭，因此欧洲央行要么开始准备退出，要么就得修改购债计划的规则，但这可能引发争议，并传递出错误信号。

接受路透调查的分析师预测，欧洲央行明年1月开始将每月购债规模由600亿欧元缩减至400亿欧元。

看法差距最大的是，该计划到期后是否需要再延长六个月或九个月。

了解ECB会议前讨论情况的消息人士表示，比较有可能的是延长九个月，已经就每个月购买250亿至400亿欧元债券进行了讨论。

欧洲央行资产购买情况及通胀走势图表：tmsnrt.rs/2xSBn25

但真正的问题在于，是否将资产购买计划不设结束期限，保留再度延期的可能，或暗示最终将结束该计划，如德国等强硬派所要求的那样。

虽然讨论还没有定论，消息人士告诉路透，ECB很可能会保持政策的灵活性，甚至暗示如果经济前景恶化，将愿意扩大购买资产。

那是问题的关键，瑞银表示，“我们认为在确保ECB管理未来政策预期的能力方面，资产购买计划延长的时间要比每月购买规模更加重要。”

新的公债购买举措将不会对推高通胀起到什么作用。但这可以为ECB争取到一些时间，使其可以等待经济成长最终对通胀造成效果。

德国最大的工会近来要求为近400万名员工涨薪6%，这个大胆的要求可能引发德国薪资的普遍上调，因为许多雇员团体都盯着IG Metall来为涨薪的事定调。这让央行决策者看到了一丝希望的曙光。

欧元区通胀率目前在1.5%，仍远低于ECB设定的接近2%的目标，预计通胀率将保持在当前水准附近至少到2019年。

欧元区利率和通胀率图表：tmsnrt.rs/2l1LwDM

**飓风**

在欧元区经济持续增长之际，全球最大的经济体美国在第三季则遭遇了重大打击，主要源于几场飓风所造成的破坏。

下周五将公布的美国第三季国内生产总值(GDP)初值或显示，由于飓风哈维和伊尔玛导致零售销售、工业生产、房屋建筑和房屋销售下降，GDP增速料从3.1%放缓至2.6%。

但重建工作料将提振第四季及2018年初的GDP增长，这表明GDP增速放缓是暂时的，将在未来几个季度基本得到弥补。

“飓风所造成的总损失可能在1,500亿美元左右，其中非常大的一部分来自炼油厂、石化厂、餐饮和住宅建设停工，”富国银行称，该银行预计飓风将从第三季GDP增幅中抹去约0.9个百分点。

但经济学家也称，考虑到美国经济实际上已处于充分就业，如果天气造成的影响迅速消退，美国联邦储备理事会(美联储/FED)仍可能在今年底之前升息。

分析师还称，若两党能在税改计划上达成妥协，加上增速回升，则可能会强化对明年再升息两次的预期。(完)