《一周经济展望》欧洲央行货币政策前景：众行皆紧我独松

路透伦敦1月26日 - 欧元区经济今年可能再次成为一颗闪耀的明星，但是持续疲弱的通胀将可能让欧洲央行没法跟随其他央行很快就收紧货币政策。

周二将公布的数据预计将显示2017年欧元区经济增长录得逾十年最佳年度表现，第四季以强劲表现收官。从1月的采购经理人指数(PMI)看，那股动能已延续至今年。

这样的经济增长水平为收紧政策奠定了良好基础，但是今年已经涨了4%的欧元走势强劲，让进口价格变得如此便宜，加大了欧洲央行努力推动通胀升向近2%目标的作战难度。

周四，欧洲央行维持政策不变，但警告指出欧元升值构成潜在风险，如果美国有关弱势美元的言论导致货币状况改变，它可能需要检讨其策略。

“近期汇率的波动构成一大不确定性来源，这点需要监控，关注它对物价稳定中期前景的可能影响。”欧洲央行总裁德拉吉在记者会上说。

“基于今天的数据和预测，我认为今年升息的可能性很小。”

从本月起，欧洲央行已将每月按照量化宽松计划向经济体系挹注的廉价资金规模减少了一半至300亿欧元，目前设想的是在9月停止资产购买。

但是，路透调查显示，欧洲央行预计至少还要再过一年才会进行首次升息。明年下半年之前可能都不会调升再融资利率。

“德拉吉讲话之后，我们仍然相信今年不会有任何调整关键政策利率的举动，”汇丰控股的首席欧洲经济学家Simon Wells说。

相比之下，美联储已经启动紧缩周期，如果真像路透调查的结果那样，美联储领导层变动不大可能改变今年将升息三次的前景。

美国经济今年料增长2.6%，将为三年最佳表现，税改带来的提振是推动因素之一。美元贬值应该会令通胀保持较高水准。

“由于总需求蓄势待发，劳动力市场收紧，有证据显示通胀反弹，金融环境强韧，我们预计2018年将升息三次，2019年将升息一次，”野村分析师在给客户的报告中写道。

“除了理事鲍威尔将任新主席之外，联储领导层预计将出现大幅变动，但我们认为这并不会造成近期货币政策路径发生很大转变。”

下周美联储将召开今年的首次政策会议，由于这是叶伦任内最后一次会议，预计不会有何政策变动。

**如果能等的话**

加拿大央行2018年开局就进行了升息，受强劲的就业增长支撑，并在去年曾连续两次升息，尽管围绕北美自由贸易协定(NAFTA)命运的不确定性仍然存在。

路透调查显示，加国央行2018年还将升息两次。该央行总裁波洛兹上个月称，他对加国经济将逐渐降低对刺激的需要愈发有信心。

“这并非是我们一拍脑袋就做出的决定，是到了该升息的时候了。我们就这个问题进行了良好辩论。我们没有在争论，我们在讨论各种利与弊...有关预测以及我们讨论的巨大不确定性是NAFTA，”波洛兹在记者会上说。

路透调查的大多数受访经济学家认为，目前有关改革NAFTA的谈判最终将可能成功，但只会做细微调整，尽管特朗普政府发出口头威胁。

正在进行棘手的退欧谈判的英国正面临着与欧元区相反的问题，因退欧公投以来的英镑贬值推动英国通胀率大幅超过央行的2%目标。

但再加上退欧的影响，英国经济增长已然放缓，因企业和消费者推迟支出决定，等待退欧谈判的进展。

尽管英国央行今年料将升息，但它采取静观其变的态度，所以至少在11月之前该央行都将按兵不动。之后还将维持不变直到2019年的最后几个月。

日本央行今年预计也将维持长期利率目标不变，不过路透调查访问的分析师中，有40%预计该央行会升息，因日本经济在继续走强。(完)