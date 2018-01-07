一周经济焦点：新年来临 即将出炉的数据料预示经济表现稳健

路透伦敦1月5日 - 未来一周出炉的数据不仅能帮助投资者评估去年年底时德国与英国的工业表现、美国支出以及中国的贸易情况，还能给出2018年伊始经济活动强劲程度的初步线索。

资料图片：2017年9月，日本东京，两名男子在远眺一处港口的集装箱码头。REUTERS/Toru Hanai

德国经济在最近几个月全速成长，消费、政府支出和出口攀升助推工业和服务业双双成长。

在低利率和就业市场稳健的帮助下，德国经济迄今为止抵御住了政治僵持局面的冲击。德国总理默克尔自9月选举以来，一直未能完成政府组建；她将于周日启动与社会民主党组建联盟的谈判。

德国最近数月的工业订单表现强劲，暗示该行业在2018年初期应会强势增长，尽管工业生产实际表现在8月创下逾六年高位后意外下滑。

汇丰控股分析师认为，这种失衡局面在11月可能已在一定程度上有所矫正，他们特别预期工业生产将大幅增长。

“我们预计工业订单在连增三个月后，11月应会持平，”他们在报告中写道。该预估不及路透调查中分析师平均预期的增长0.5%。

不过汇控预期，德国11月工业生产反弹2.2%，超出路透访问的分析师平均预估的增加1.8%。

德国将分别于周一和周二发布工业订单和工业生产数据。

与之相较，英国工业生产的表现稳健，10月创下近一年最快按年增速。尽管英镑在2016年6月脱欧公投后大跌推升通胀率，导致经济增长动能减弱，一些出口商仍受益于英镑贬值和欧元区经济反弹。

“虽然制造业实际产出有可能不如...调查中展现的情况那么强劲，但多份调查报告一致呈现大增势头，暗示11月经济增长状况相当不错，”Investec分析师在报告中称。

Investec预计英国11月工业生产增长0.8%，比路透调查中分析师预期0.3%增幅高出一倍有余。该数据定于周三出炉。

未来一周没有主要央行公布政策决定。

**中美周五将公布重要数据**

从某种程度上说，德国与英国的总体经济前景，取决于美国和中国这两个世界经济巨头的表现。中美两国都面临着货币政策逐步收紧的局面。

美国消费者支出受到就业市场收紧提振薪资稳步增长的支撑，有可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年进一步加息铺路。

美国11月零售销售增幅高于预期。汇控分析师认为，周五将公布的12月零售销售增长可能有所放慢。

路透调查中的分析师平均预计，12月零售销售较前月增长0.4%，不及11月的增长0.8%。

在全球需求强劲的助推下，消费者去年积极购买中国商品，为中国经济成长增添动力，也让决策层有更大空间收紧规定以遏制高风险放贷。

中国11月进出口双双意外加快，不过分析师预计，在政府控制金融风险和高污染企业的举措影响下，经济增长将继续放缓。

路透访问的分析师平均预期，中国12月进出口增长料减速，但仍会保持在或接近两位数增幅。(完)