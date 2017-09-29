一周经济焦点：主要发达经济体失业率下降 但薪资上涨乏力令人忧

路透伦敦9月29日 - 世界上最大的几个发达经济体的失业率不断下降，至少在金融危机结束后是如此。但薪资却基本上没有出现预期中的反应。

薪资通常要么只是温和增长，要么甚至下降。

例如，在经济复苏的德国，自2012年以来，失业率已经下降到两德统一以来的最低水平。薪资也在增长，但却非常缓慢，根本达不到构成压力的程度。

这种情形在日本更为明显，该国今年失业率已经下降到逾二十年来的最低点，只有2.8%。

“方方面面的情况都显示日本的劳动力市场很紧张，”凯投宏观(Capital Economics)的首席亚洲经济学家Mark Williams说，“(但是)我们在薪资上面却看不到劳动力市场紧张迹象，薪资根本不涨。”

这种全球性形势的一个影响是，尽管各国央行针对通胀实行了包括极低甚至负利率在内的大规模刺激措施，通胀水平并未出现多大程度的提高。

对于工薪阶层，通胀低迷掩饰了薪资增长停滞的部分影响。(例如，英国退欧公投后通胀攀升，这个问题才成为了热点。)

但这种情况或许不会持久。10月的GfK消费者信心指数显示，德国消费者信心下降，因人们对收入的预期更加悲观。

同时，劳动力增多薪资增长下降的现象，也成为了国际货币基金组织(IMF)经济学家Gee Hee Hong、Zsoka Koczan、Weicheng Lian和Malhar Nabar最新报告的主题。

他们发现，失业和薪资之间失去关联性是一系列因素造成的结果；这一系列包括生产率下降在内的因素，是相对新近出现的，而且可能不会消失。

一个关键因素就是劳动力充足，即劳动力市场闲置。但鉴于部分地区的失业率达到纪录低位，这看似又存在矛盾。

归根结底是人们做不满想工作的时间，以及签订临时合同的趋势，即零工经济、零时工合同等。

这使得企业在薪资要求上升时，有大量工人可以选择。

IMF报告称，“尽管就业增长，但三分之二以上的国家每个工人的劳动时间持续下降，非自愿兼职就业增加。”

实际上另一个因素是全球化以及全球经济更加一体化的影响。

本地劳动力闲置实际上只是这种情况的一部分。

分析师们发现，“(可能的原因是)工厂跨境搬迁的威胁，或高效的全球劳工供应增加。”

有趣的是，IMF团队发现第三个因素，即自动化的影响不大，至少现在还不大。

自动化的影响可能稍晚会出现。普华永道/罗兵咸永道的顾问估计，到2030年自动化将影响(使工作消失或者调整)到美国38%的现有工作，德国35%，英国30%，日本21%。

这听起来似乎很遥远，但其实不过区区12年。

**意大利将面临考验**

尽管英国退欧公投、特朗普当选美国总统，以及德国极右翼的新选择党(AfD)崛起，至少表明选民对现状失去了希望。但所有这些的政治影响仍是未知的。

那接下来面临重大考验的可能是意大利。该国失业率持于11.4%的高位，薪资同比增幅微不足道。

意大利在明年5月底前将不得不举行大选，该国被认为疲弱或者发展不均衡的经济，会提高至少对欧元表示不满的党派的支持率。

这些党派中有五星运动、北方联盟(Northern League)、甚至前总理贝卢斯科尼的意大利力量党(Forza Italia)。贝卢斯科尼近期提出了采用一种与欧元平行货币的观点。

接下来一周，意大利9月采购经理人指数(PMI)及8月失业率数据将相继发布，市场可借机一窥该国的经济情况。另外还有零售销售数据，该数据有时可被用来衡量选民满意度。

与此同时，还可从全球各地的PMI、美国就业报告等数据中，来了解全球第三季末时的经济状况。(完)