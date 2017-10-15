一周经济焦点：欧元区增长在加速 但通胀仍不达标

路透伦敦10月13日 - 欧元区经济或许正在积累大量动能，而且尚未显示降温迹象；不过欧洲央行决策者真正想看到的通胀率上升却基本仍未现身。

资料图片：2016年4月，德国法兰克福，欧洲央行总部大楼外悬挂的欧盟旗帜。REUTERS/Ralph Orlowski

周四出炉的数据显示，欧元区8月工业生产增速快于路透调查中所有分析师的预估。在此前欧元区已发布多项优于预期的数据，而且国际货币基金组织(IMF)上调了对全球经济增长率的预估。

“尽管工业行业仅占国内生产总值(GDP)的四分之一，但历来是欧元区最具周期性的行业，因此也是判断经济整体健康状况的重要指标，”CEBR的Christian Jaccarini说。

“随着经济积聚动能，欧洲央行应能放心从明年初开始缩减购债计划。”

由于经济正展现自全球金融危机以来的最强表现，市场普遍预期欧洲央行将很快开始收缩大规模的刺激计划。

9月进行的一项路透调查预测，欧洲央行料将在10月26日宣布延长资产购买计划六个月，但会从明年1月开始将每月购买规模减至400亿欧元。

五名直接知悉情况的人士告诉路透，欧洲央行决策者普遍同意在10月会议上降低资产购买规模而延长购买计划，对延长时间的看法集中在九个月。

不过欧洲央行的关注重点还是通胀，周二将出炉的数据很可能证实9月消费者物价调和指数(HICP)较上年同期上升1.5%，仍远低于接近2%的欧洲央行目标。

根据2017年以来进行的路透调查，欧元区通胀率在未来数年也难以达到央行目标。

“通胀压力可能只会有限度地攀升，这意味着直到2019年之前，可能都不会升息。这一时间点似乎要晚于市场的预期，”Capital Economics的分析师写到。

**英国窘境**

在大西洋的另一侧，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者已经开始收紧政策；不过决策者对通胀加速上升的前景，以及在通胀停滞情况下放缓升息步伐进行了深入的讨论。

“许多与会者担心，今年通胀数据偏低可能反映了...形势的发展或许有更加持久的影响，此外还需指出的是，评估通胀趋势的同时退出宽松货币政策，这要有一些耐心，”美联储在会议记录中称。

而英国面对的则是截然相反的问题。

自2016年6月公投退欧之后，英镑兑美元已贬值约13%，从而推升进口物价，并导致通胀率远高于央行乐见的2%水准。

在公投退欧之后，英国央行降息25个基点至0.25%的记录低位，希望以此防范预期的经济崩跌。

英国经济并未崩溃，而且去年是表现最好的经济体之一，不过此后增长速度已大幅放缓。

然而最近的一次路透调查中，分析师预期英国央行将在11月会议上进行10年来的首次升息；但多数分析师也指出，现在升息将是一个政策错误。在此次路透调查之前，多位英国央行官员发表了鹰派言论。

“鉴于货币政策委员会(MPC)成员的强硬措辞和当前市场的强烈预期，我们仍认为11月会升息。但这一预期的基础是假设下周出炉的通胀与薪资数据不会令人大失所望，”摩根大通的Allan Monks表示。

“如果MPC打算在11月会议上先按兵不动，以回应数据表现或退欧进程，那么我们预期该央行至少会在11月2日的会议之前作出一些暗示。”

英国商会(BCC)周五称，英国经济几无脱离低迷状况的迹象，而英国央行却在考虑升息，令人匪夷所思。

“我们要谨防货币政策提前收紧，这可能会打击企业和消费者信心，并削弱英国整体增长，”BCC的经济负责人Suren Thiru说。

英国退欧谈判又结束了毫无进展的一周。欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)称，英国拒绝澄清其在退欧问题上将支付多少费用。

不过欧盟领导人下周可能向英国首相特雷莎·梅递出橄榄枝，开始进行内部准备，以便为适应同英国之间的新关系做好过渡安排。(完)