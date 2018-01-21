一周经济焦点：欧元升至三年高位 面临欧洲央行审视

路透1月20日 - 欧元兑美元触及三年高位后，可能在未来一周吸引全球市场目光，尤其是会受到欧洲央行(ECB)决策者的特别关注。

欧洲央行管理委员会将在周四召开。该行上一次对欧元汇率表示担忧是在9月份，当时它说汇率波动是需要“监测”的一种不确定性。

在那以后，欧元只是曾短暂升逾1.20美元。

欧元上周超过了1.23美元，现在比欧洲央行决策者12月开会的时候高出4%左右，不过在贸易加权的基础上，欧元涨幅没有那么大。

欧元的1月涨势是在欧洲央行12月会议记录公布后兴起的。该会议记录显示，欧洲央行打算在2018年初重新审视其政策信息，这促使市场预期今年年底前升息的可能性达70%。欧洲央行的上一次升息是在2011年。

路透周三报导称，欧洲央行不太可能在1月会议上放弃继续购债的承诺。

过去一周发表的公开言论显示，欧洲央行决策者对欧元强势变得日益警觉。副总裁冈斯坦西欧表示，尽管欧洲央行没有设定汇率目标，但他担心在基本面没有变化情况下的汇率突然变动。

欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼表示，欧元兑美元近期的走强表现是帮倒忙。

**痛阈**

以前，当欧元突破欧洲企业所说的“痛阈”水平时，他们通常表示出更多的担忧，因欧元强势会抑制出口和整体经济增长。目前欧元区经济增速处于10年来的最高水平，年增长率达2.5%。

荷兰国际集团(ING)驻法兰克福的经济学家Carsten Brzeski表示，强势欧元对经济增长的影响正在逐渐消退，因为越来越多的发票以欧元计价，而且欧洲企业更积极地对冲汇率风险。

“这一次，(强势欧元)对于通胀的影响，比对经济增长的影响更大，”他说。

他表示，如果欧元持续走强，将会使欧洲央行今年及明年的通胀预期分别下降0.2个百分点，目前该央行预估的通胀水平分别是1.4%和1.5%。这将使通胀进一步远离欧洲央行略低于2%的目标，并降低早日及突然结束量化宽松的可能性。

事实上，最近的欧元区通胀数据证明了欧洲央行宽松政策立场的正确性。12月通胀率从11月的1.5%下降到了1.4%，而不包括波动较大的能源、食品和烟酒的基础通胀率连续第三个月仅为0.9%。

欧元可能尚未触及痛阈，但欧洲央行决策者不会鼓励欧元进一步上涨。

Nordea Markets的经济学家Jan von Gerich认为，欧洲央行总裁德拉吉将会显得比12月略微不乐观一些，以使市场相信下一次加息并不会较早到来，并阻止欧元进一步上涨。

“我们预计下周欧元和债券收益率将面临一些下行压力，”Jan von Gerich周四在一份报告中表示。

**美国优先**

日本央行周二将结束为期两天的会议，市场也认为它将维持政策不变，包括承诺将短期利率维持在负0.1%，同时对经济景况做出较三个月前略为亮丽的评估。

至于美国，数据应会显示经济保持强劲增长，10-12月当季的环比成长年率料连续第三个季度至少达到3%。美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在1月底召开政策会议。

消费支出持续强劲，企业投资稳健。

美国总统特朗普可能认为，这样的经济增长水平证实他正在让美国再次变得伟大。

意大利裕信银行(UniCredit)的首席美国经济学家Harm Bandholz给这种乐观情绪泼了一些冷水。他表示，包括库存、贸易、石油和储蓄率在内的一系列因素正在为经济提供暂时性的提振，它们的影响将逐渐消退。

Bandholz表示，减税计划是另一个暂时性提振因素，如果没有这个因素的影响，美国经济增长率到2018年年中将回落到2-2.5%，接近他所认为的美国潜在增长率1.5-2%。

在贸易方面，未来一周也可能会看到更多关于特朗普“美国优先”立场的信号。

美国、加拿大和墨西哥的谈判代表将于周二在蒙特利尔会面，讨论如何更新北美自由贸易协定(NAFTA)。

这项谈判的前景不明。特朗普周三告诉路透，终止北美自由贸易协定(NAFTA)将导致“最佳交易”。然而，路透调查的经济学家普遍认为NAFTA将会重新谈判，只会略有改变。

特朗普原定本周在瑞士达沃斯世界经济论坛的最后一天发表备受关注的讲话。但白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)周六表示，因为联邦政府陷入停摆状态，总统特朗普下周的瑞士达沃斯世界经济论坛之旅现在正在变得不确定。

欧元涨势图：reut.rs/2DOZdvm (完)