一周经济展望：主要央行的政策沟通失灵了吗？

路透伦敦11月10日 - 政府公债收益率曲线正在趋平可能预示着，经济下行会促使那些仍在努力以实现当前周期通胀目标的央行官员，在未来一周进行口头干预。

资料图片：2016年1月，欧元、港元、美元、日元、英镑和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

欧洲央行总裁德拉吉、美联储主席叶伦、日本央行总裁黑田东彦和英国央行总裁卡尼周二将在欧洲央行主办的会议上，组成一个全明星阵容的讨论小组。

讨论主题是什么呢？是“央行沟通的挑战和机遇”。

欧美两地的收益率曲线都在趋平，但美国更为明显，这表明投资者对未来的通胀路径持怀疑态度，并可能在全球经济正在提速之际开始预期经济下行。

自美联储2015年开始升息以来，美国长期和短期收益率之差上周已缩窄至2008年金融危机爆发前以来的最窄水平67基点，收益率曲线呈10年来最平状态。

这部分反映了美国共和党提出的税改议案能否通过的不确定性。该议案降低了对较长期通胀的预测，而对未来升息的预期却推高了短期收益率。

由于收益率曲线趋平通常暗示经济增长和通胀前景皆为平平，这个趋势表明，投资者看到了美联储当前货币紧缩周期将开始令美国经济放缓的风险。

曲线趋平也使得放贷利润更低，这也对银行业构成风险，而银行业在经历10年前的几近崩溃后，在央行的呵护下好不容易才大病初癒。但由于危机时期的政策大部分仍在实施中，各大央行将会如何抵御经济下行的冲击呢？

**衰退风险**

标普全球评级上周表示，基于经济状况、政府政策的不确定性和美联储继续逐步收紧政策，预计未来12个月内美国出现衰退的风险机率有15-20%。

标普认为，经济指标显示经济扩张正处在或接近周期的尾声--尽管还没有出现过热--预计美国2017年下半年的GDP将有稳健增长。

“不过，未来几个月仍有货币政策风险，这在我们的量化评估中没有体现，”标普称。

“美国经济目前或多或少都已经消除了产出缺口...这意味着货币政策更有可能从当前的宽松立场转向。”

“而且，如果美国政府真的在未来几个月实施大规模财政刺激，那将提高美联储更加积极收紧政策的可能性。”

市场预期美联储将继续逐步收紧政策，这一点在特朗普决定由鲍威尔接任美联储主席一职后基本上没有什么改变。

但由于美联储还有数个职位空缺待补，荷兰国际集团(ING)的分析师指出，制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)的鹰派色彩还没那么明显。

“经济增长面临上行风险的同时通胀压力上升，以及美联储投票成员的轮换使鹰派势力增强，暗示市场预期明年只会升息一次的话就太过谨慎了，”他们写道。

“我们预期12月将升息，各种各样的因素意味着，我们认为明年将再升息两次的次数预期可能还会上调。此外，收益率曲线的长端也将面对美联储缩表计划带来的债市供应增加。”

今年64岁的鲍威尔是现任美联储理事，以前曾是投资银行家。在他上任之际，美国经济已经扩张逾八年，失业率也降至2000年代初以来的最低位。

外界预期美联储在鲍威尔的领导下将继续逐步升息并缩减央行4.5万亿美元规模的资产负债表。

美联储今年已升息两次，且外界普遍预计下个月还将再次升息，将利率升至1.25-1.5%的目标区间。

欧洲投资者也将重点关注未来物价的涨势，不过在欧洲央行持更宽松政策立场的背景下，欧洲债市呈现另外一番景象。

上周市场对回报的追逐将欧洲指标德债收益率曲线推至约两个月最平状态，不过周四和周五这个趋势被逆转。

衡量欧元区长期通胀预期的市场指标“五年、五年远期”损益平衡通胀率近几个月上升，但仍低于欧洲央行近2%的目标，令各大基金相信他们的投资不会严重缩水。

上月欧洲央行决定将资产购买计划至少延长至明年9月，并承诺维持利率不变直到该计划结束之后，欧债收益率因而全线降至数月低位。

欧盟执委会周四称，它预期欧元区经济今年的增速将创10年来最快，之后将小幅放缓。对欧元区第三季GDP的初估值将于周二公布，欧元区10月通胀数据将在周四出炉。

另有多位美联储决策者将发表讲话，德拉吉、黑田东彦和卡尼下周全都有公开演讲。(完)