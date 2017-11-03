一周经济焦点：主要经济体央行升息已是进行式 但通胀在哪里？

路透伦敦11月3日 - 现在英国央行已经进行10年来首次升息，毫无疑问主要工业化国家的央行都期待退出极宽松的货币政策。

资料图片：2015年5月，伦敦一家超市的购物车。REUTERS/Stefan Wermuth

但升息决定在英国央行内外引发很大争议，显示出相比英国在没有明确方案的情况下退欧的困难，外界更担心通胀压力不足的问题。

英国绝大多数反对升息的人，首先是因为导致通胀率大幅高于目标水平的原因，是2016年6月公投退欧后英镑大幅贬值导致进口物价上升。

缺少工资上涨导致的国内通胀压力的状况一如既往，来自全球经济的通胀也不足。全球贸易活动已经不复往年的繁荣景象，但大量的廉价劳动力仍然存在。

根据路透近期对超全球超过500位预测人士调查，七大工业国集团中，特别是美国和那些欧元区国家，通胀低迷的情况就摆在眼前，且相当显着。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔即将接替叶伦出任美联储主席的消息，无法改变美联储偏好的核心通胀指标已经回落至1.3%的现实。这是美联储近两年前开始升息前一个月的水准。

加拿大央行今年已经在7月和9月两度升息，不过在这之后成长趋于平缓，也没有见到核心通胀升温的迹象。

欧洲央行在总裁德拉吉的带领下，才刚刚很巧妙地让大众接受了1月是缩减月度购买资产规模至300亿欧元的好时机。不过核心通胀也未见加速。

欧洲央行甚至还有一个“核心核心”通胀指标，排除了一些压抑通胀的项目，就算如此，该数据也很难让人感到振奋。

像欧元区一样，日本经历了过去20年中经济表现最好的几年，经济随着全球其他国家一起增长，但同时国内表现也相当抢眼，让人们有更多理由对未来充满希望。

但近期令人关注的薪资略微增长，似乎不会带动通胀大幅上升。

日本央行周二宣布维持货币政策不变，基本上维持原来的通胀率预测，指出经济有增强迹象。但新任央行审议委员片冈刚士表示，央行应该明确表示随时准备再度扩大刺激，并承诺通过购债把较长期公债收益率维持在较低水准。这让令人不快的疑问挥之不去。

如果说即使在当局使出浑身解数后，日本仍不能摆脱定价能力接近零的失落的20年，那么合理的结论是否应该是央行控制不了通胀？

这是英央行未来几个月将面临的挑战，即说服外界，央行将利率从接近零水准小幅提升到略高于零，对于控制英国通胀起到重要作用。

另外值得关注的是，在央行官员将他们对通胀的看法从犹豫不决，调整至明显希望回升之际，一些非常强大的反通胀力量在全球经济中依然存在。

虽然各地工会正在争取涨薪，但对消费者来说，捡便宜似乎才是最大的推动力。

亚马逊正在迅速扩张。在消费者眼中，亚马逊已经是“快速”和“便宜”的代言人；他们逛商店想要购买任何商品时，总会用手机上亚马逊网站对比价格。

亚马逊最近收购高档品牌全食超市的行动，现阶段而言更具象征性而非统计学意义，这也应被视为指出了哪条道路阻力最小。

就算物价压力暂时回升，也存在其他明显的放缓通胀风险，即许多衡量全球资产价格的指标看来都过高。

“股市投资者想要鱼和熊掌兼得，”投资谘询机构Fathom分析师在报告中称。

“他们押注实质利率永远不会远高于零，同时主要经济体将继续顺风顺水，即便没有录得可观的实质经济增幅。在我们看来，这将被证明是错的。”(完)