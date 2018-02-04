一周经济焦点：全球央行在利率决定上面临两难 英国央行最难抉择

路透伦敦2月2日 - 英国央行下周将面临一个今年势必将困扰其他很多央行的问题，即全球经济意外走强是否意味着该央行应该推进升息？

对于英国央行及印度、澳洲和新西兰央行而言，未来几天将给出的答案或许是“不”，因国内的不确定性暂时盖过了全球经济强劲增长所带来的通胀压力影响。

但进一步退出金融危机期间的应急刺激措施的可能性在上升。在公债市场，美国、德国和英国10年期公债收益率(殖利率)今年以来已跳升逾30个基点，两年期美国公债收益率也处于2008年以来最高水准。

英国央行总裁卡尼周四将成为关注的焦点。届时他将阐明英国央行对该国前景的看法，而此时距离英国正式脱离欧盟的时间只剩下一年多一点。

路透调查显示，没有分析师认为英国央行下周将升息。但市场认为5月再次升息的可能性为50%，若果真如此，将是该央行自去年11月进行了10年来的首次升息后，在相对较短的时间内再度升息。

瑞银集团(UBS)首席经济学家Arend Kapteyn近来改变了看法，预计受近来全球经济增长影响，英国央行将在5月升息，但前提是英国首相特蕾莎·梅能在5月前与欧盟达成一项临时退欧协议。

他说，我们认为他们能够升息的窗口期很短暂。

再过一段时间之后，英国可能会面临这样的风险，即随着企业在英国退出欧盟之前的几个月推迟投资和招聘，国内经济可能会变糟。

印度央行下周的货币政策决定也可能将受国内政局影响。印度周四公布了扩张性预算案。该预算案增加农业支出，并预测印度将成为全球增长最快的主要经济体。

经济学家称，提高农业补助的决定尤其可能令印度央行对高于目标水准的通胀率更加担忧。

巴西央行则相反，该央行周三可能会降息，因该国目前正在逐步走出逾两年的经济困境。

***服务业表现出色*

瑞银集团刚刚将其对今年全球经济增长预估上调至4.1%，这将是2011年以来的最快增速。2017年全球经济增长3.9%。

很多发达经济体将在周一公布服务业采购经理人指数(PMI)，这可能会成为全球经济强劲复苏的更多证据。

之前公布的制造业数据显示工厂活动触及数年高位，欧元区服务业PMI初值也升至2006年以来最高水准。

周五公布的美国非农就业数据显示，美国1月平均时薪同比增幅创2009年以来最高。

“下周初的活动数据应该会在一定程度上证实，全球经济在2018年录得开门红，”汇丰控股的经济分析师James Pomeroy说。

他还称，中国贸易数据和德国工业订单数据料将进一步证实这种情况。

他说，总体而言，澳洲和新西兰等开放经济体不应过度关注目前低于目标的通胀率，应该准备在今年下半年升息。

他指出，“我认为这是一个全球主题，但在存在金融稳定顾虑的国家，这个问题要尖锐得多”，并强调了家庭债务的上升。

在瑞银集团的Kapteyn看来，美元下跌使美国以外国家的升息理由变得不那么明显了，因为美元下跌将缓解通胀压力。美元贸易加权指数今年以来已下跌4%。

发达经济体的调查数据看似比平常更加好得令人难以置信。

“你看到增长数据强劲，但物价或薪资压力微乎其微。与汇率波动相比，闲置减少的影响可谓小巫见大巫，”他说。

相比之下，新任美联储主席鲍威尔或许不得不将今年的升息次数提高至比原定的三次更多，尤其是如果美国国会放松财政支出控制的话。

“美元疲软降低了美联储的自由度。他们将对经济增长或薪资预期意外上升的情况变得非常非常敏感。而对于全球其他国家而言，情况基本是相反的，”Kapteyn说。(完)