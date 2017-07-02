一周经济焦点：2017年已过半全球经济一切良好？ 不完全如此

路透伦敦6月30日 - 时间已进入2017年下半年，市场对全球经济增长动能的信心是如此强劲，可以说到了经济周期中这样一个点：把经济数据没达预期当作偶然事件来忽略。

譬如6月欧洲的服务业采购经理人指数(PMI)初值，比路透调查访问的所有分析师给出的预估值都低，但市场对此几乎没有在意。“远低于预估，但不用担心，”这就是普遍的心态。

这样的经济过分乐观心态--这个世界是一切可能世界中最美好的--是基于似乎是决策者和经济学家的主流观点：世界正在享受着全面扩张。

“今年经济增长加快，反映出发达和新兴市场经济体都在同步出现的改善，”惠誉评级的首席经济学家Brian Coulton在2017年展望报告中写道，该报告预测2017年全球经济增速将达2.9%，创2010年以来最快增幅。

美国、欧元区和英国的央行倾向收紧政策，支持了惠誉的那个观点，不过他们对于何时收紧政策发出的信号却驳杂不一。

比如，金融市场目前预期欧元区在明年7月前升息的机率有90%，追随美联储持续的升息路径。

不过，今年下半年存在一些需要留意的不良趋势。

首先，有一些迹象显示经济活动下滑，同时大部分地区的通胀保持迟滞态势，对当局祭出的大规模货币刺激措施无动于衷。

今年主要工业国家的花旗经济意外指数(Citi Economic Surprise Index)大跌，且位于2011年以来都未有过的负值水平。

美国实质国内生产总值(GDP)一直在增长，但过去两个季度的增长步伐都在放缓，今年1-3月季度的年增幅更是放缓到只有1.4%的地步。

亚特兰大联储的报告显示，第二季美国经济增速将回弹，但推动因素是房屋销售转强，抵消了设备和库存投资迟滞的影响。

美国最新的耐久财(耐用品)订单数据急剧下滑，就业增长也放缓。

欧元区方面，整体状况相对正面，现有的经济增长年率为1.9%，但也有麻烦的地方，比如欧元区第三大经济体意大利。虽然通缩可能不会出现了，但通胀依然低于目标位。

欧元区失业率在下滑，但仍高于9%(年轻人的失业率更是这个数字的两倍)，消费者支出一直在下滑，薪资增长也很缓慢。

与此同时，中国经济却得以避开了一些人担心会出现的放缓。6月中国制造业更是创出三个月最快增速。

但中国当局正在遏制的过高债务和影子银行业，一直是足以危及经济稳定的风险因素，使得中国央行对采取进一步措施态度谨慎，尤其在今年中国中共19大会议召开之前这个节骨眼上。

日本方面，该国政府上调了对整体经济的看法，因为民间消费有所增长。但最新数据显示，日本零售销售增幅逊于预期，因耐用品和服装销售放慢。

英国方面则面临着退欧的巨大不确定性，国内消费者信心出现大幅下滑。

**从数据检视经济现状**

但上述的每件事情并不代表全球经济状况不佳，(除英国之外的)消费者和企业信心仍然整体呈增长之势。

德银的首席经济学家David Folkerts-Landau指出，“存在一些混杂的信号”，但这反映出“动能有些趋疲，但仍然稳健”。

但在国际清算银行看来，现有的不确定性已经够高了，金融周期转向、家庭债务变得不可控、生产率增长疲弱等因素足以促使该行提前发出警告。

这些因素都很难追踪，但下周将公布的一些数据可用来检视经济现状。

综合PMI或者其它类似数据，比如日本短观调查，将显示制造业和服务业增长是否达到预期或是出现温和下滑。

德国、法国和英国也将公布最新的工业生产数据。

最后，下周五美国将公布6月非农就业数据。新增就业数据预计将高于5月，但仍将反映就业创造步伐较年初有大幅放缓。

除了这些数据之外，还有重要官员讲话。20国集团(G20)下周末将在柏林举行峰会--将寻求与美国总统特朗普在一些问题上达成某种共识，以便顺利度过今年下半年和以后的日子。(完)