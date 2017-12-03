一周经济焦点：就业增长虽说强劲 但何时能迎来薪资上涨？

路透伦敦12月1日 - 早在2014年，叶伦接任美联储主席几天后，她就承认过自己无法理解美国薪资增长所呈现的“非常令人担忧的”疲弱趋势。

2017年8月2日，美国丹佛，当地一场建筑业招聘会的宣传册。REUTERS/Rick Wilking

现在，她即将结束四年任期，这个问题依然是个不解之谜，而且不仅限于美国，在其他国家亦如此。

随着全球经济以2010年以来的最强势头增长，目前许多国家的就业人数要比全球金融危机发生前更多。

但许多国家薪资上涨的速度依然慢得让人痛苦。通常在企业雇主争相招聘人手时薪资会上涨得更快。

生活水平受影响进而产生严重后果，激起了许多选民的沮丧不满，全球多个国家的选举中，当权派候选人遭到尖锐的指责，最明显的例子莫过于特朗普去年赢得美国大选。

但经济合作暨发展组织(OECD)认为，如果短时间内这个模式不能改变，其破坏性影响可能在2019年全球许多发达经济体最终走出金融危机阴影时显现出来。

美国周五将公布的数据料显示11月就业增长强劲，但市场更多注意力可能放在劳工薪资上，美国10月薪资创一年半最小增幅，按年仅上涨2.4%。

那比2015年不到2%的增幅要强，但在金融危机前，美国薪资年增长率最高曾达3.6%。

疲弱的薪资数据引出重要问题：通胀可能会以多快的速度上升？美国通胀低于美联储目标已有五年多时间，面对这样的局面，美联储还可能会升息多少次？

外界普遍预期美联储2017年12月13日将进行第三次升息，但投资者更为在意的是，美联储届时就2018年的打算会发出什么样的信息。

如果说美国的薪资增长疲弱，那其他许多国家的劳工所面临的状况更为惨淡。

英国方面，据最新官方预测，若计入通胀影响，劳工薪资增长可能面临差不多两个“失去的十年(lost decade)”。

OECD称，就全部OECD经济体而言，实质薪资增长预计将保持温和，在未来两三年几乎不会提速。

爱丁堡安本标准投资管理公司的全球策略主管Andrew Milligan说，有迹象显示部分美国雇主在开始涨薪。

美国零售商Target Corp在9月曾表示，今年将把最低时薪提高1美元至11美元，到2020年底将会达到15美元。

“但上涨趋势非常温和，”Milligan说。

分析师认为全球薪资放缓的原因至少有一部分与全球经济竞争加剧有关，亚马逊和优步等互联网巨擘的崛起正把许多雇主逼入困境。

叶伦说过，她认为美国紧俏的劳动力市场最终将推动物价上涨。但她的继任者、即将在2月取代她的鲍威尔却没有表现出他认同这个观点。

虽然美联储在12月会议前看不到什么薪资增长持续提速的迹象，但特朗普减税计划的前景看来不错，该计划可能推动经济和通胀更快地增长。

政治也是决定欧洲经济前景的关键因素，尤其是英国退欧谈判进入关键阶段。

英国首相特雷莎·梅周一将在布鲁塞尔与欧盟执委会主席贾克和欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔会面。

外界期待许久才看到的英国退欧分手费等关键问题取得进展的迹象，推动英镑最近几天上扬，兑美元触及两个月高位。

如果周一的会谈在欧盟看来取得了足够的进展，可能会为12月14-15日峰会上开始贸易谈判亮起绿灯，从而降低英国无序退欧的风险。

英国经济目前增速慢于大多数欧洲国家，投资者也在关注欧元区经济能否保持复苏势头。

Legal & General投资管理公司的经济分析师Hetal Meht说，德国周三将公布的工业订单将提供前瞻信号，反映出口商是否在继续应对欧元升值的问题。(完)